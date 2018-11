Deček je pokojnemu očetu v nebesa poslal pismo, dobil pa neverjeten odgovor

Z urada britanske pošte (Royal Mail) so mu poslali pismo, v katerem so potrdili, da je pismo, ki je bilo naslovljeno na nebesa, natančneje na očeta Jamesa, ki je preminil leta 2014, prišlo na pravi naslov. Mama sedemletnega Jaseja Hyndmana iz škotskega okrožja West Lothian, Teri Copland, je zgodbo predstavila na svojem profilu na Facebooku.

Več kot očitno je njena pripoved ganila ljudi. Njen zapis, v katerem se je pošti iskreno zahvalila za ganljivo potezo, ki "vam je ne bi bilo treba storiti", je namreč doživel že več kot 220 tisoč delitev in skoraj 400 tisoč všečkov.

"Želim, da ljudje spoznajo, da ima že majhna gesta prijaznosti lahko ogromen vpliv na življenje posameznika. Pošta se je res izkazala in to mi daje veliko tolažbo," je na Facebooku zapisala Coplandova. Dodala je, da so ji povrnili zaupanje v humanost.

V enem od intervjujev je opisala veselje, ki ga je mali Jase občutil ob prejetem pismu. "Bil je ves iz sebe, kar naprej je ponavljal: Mami, oči je res dobil pismo. Otroka (Jase ima še štiri leta starejšo sestrico Neive) sem vedno učila, da je lepo, četudi prijatelju ne moreš dati darila, da mu za božič in rojstni dan pošlješ vsaj voščilnico."

Deček je dobil posebno pismo, v katerem mu je Sean Milligan iz Britanske pošte zagotovil, da je pismo prišlo na pravi naslov. "To je bil kar precejšen izziv. Na poti do nebes smo se morali izogniti zvezdam in galaksijam," je zapisal in pismo sklenil z obljubo, da si bodo še naprej prizadevali, da bodo pisma, naslovljena na naslovnike v nebesih, prišla na pravi naslov. Nikjer sicer ni pojasnjeno, kako je poštar našel dečkov naslov, predvidevamo, da ga je napisal na hrbtno stran kuverte.

Po maminem pripovedovanju si fant zdaj želi postati pismonoša, saj pravi, da je njihovo delo več kot zanimivo.