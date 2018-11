Steve iz Avstralije: Slovenija ponuja veliko, a ljudje tega ne znajo ceniti

Prihaja iz Sydneyja v Avstraliji, a pravi, da je v Sloveniji našel to, kar si je želel. Zanj je tu veliko bolje kot v Avstraliji. Sicer, kot pravi, državi ni hvaležno primerjati oziroma meriti. "To je zelo odvisno od tega, česa si želiš," meni. Obogatel boš zagotovo lažje v Avstraliji, a boš moral za to trdo delati. "Vendarle ni tako preprosto," poudarja.

Avstralci osupli nad slovenskim brezplačnim zdravstvom

Sam bogastva ni nikoli iskal, več mu pomenita zasebno in družinsko življenje. S tega vidika Slovenija ponuja precej več, a Steve meni, da ljudje tu tega ne cenijo dovolj.

Kot pravi, so Avstralci osupli, ko slišijo, da je v Sloveniji obisk zobozdravnika in zdravnika brezplačen. "Sistem je v Sloveniji zelo socialen, ne glede na to, koliko denarja imaš, so tvoje pravice načeloma še vedno enake," pravi.

Z manj denarja v Sloveniji še vedno lahko živiš dostojno življenje, po svoji izkušnji razlaga Avstralec, ki si je v Sloveniji ustvaril družino in mu zelo veliko pomeni, da z njo lahko preživi dovolj časa, ki bi ga v Avstraliji izgubil med drugim tudi z vožnjo na delo.

Steve v Sloveniji organizira poletne tabore za otroke z vsega sveta. Udeležujejo se jih otroci iz 18 držav, 80 odstotkov udeležencev se vsako leto vrača. Foto: Osebni arhiv

Slovenci začudeni, da je Sydney lahko zamenjal za Kranj

Z družino živi v Kranju, kjer ima skoraj vse na dosegu roke - vrtec in šolo nasproti svojega stanovanja, v neposredni okolici so tudi trgovine, policijska postaja, zdravstveni dom … "Vem, da je majhno mesto in ima svoje omejitve, a zame je to del lepote. Imam vse, kar potrebujem. Tu je veliko miru, ki ga v kakšnem velikem mestu ne bi našel."

Slovenci so nemalokrat začudeni, da se je Avstralec ustalil v Sloveniji. To ga ne preseneča, saj je Avstralija res čudovita dežela, s prekrasno pokrajino, ki navdušuje turiste, ter toplimi in prijaznimi ljudmi.

To pritegne marsikaterega turista, ki si zaželi, da bi se preselil tja, a realnost je nekoliko drugačna, pravi Steve, ki opozarja, da je v uspeh v njegovi domovini treba veliko vložiti, predvsem kot tujec, saj kljub diplomam in drugim dosežkom tam začneš povsem na dnu. "V Avstraliji lahko najdeš srečo, odvisno je le, česa si želiš," pravi Steve.

Po 14 letih mu slovenščina še vedno predstavlja izziv

V Sloveniji živi že 14 let, a kljub temu prizna, da njegovo znanje slovenščine zadošča bolj za osnovno komunikacijo, medtem ko se pri resnejših debatah raje zateče k angleščini. "Vem, da bi večina iskala izgovore, da je slovenščina težak jezik. To drži, a ko v neki državi živiš tako dolgo, bi moral znati več. Preprosto sem nekoliko len."

Mu je pa njegov materni jezik olajšal pot do prve zaposlitve. Že ves čas se namreč ukvarja s poučevanjem angleščine. "Ni bila ravno moja želja, da bo to moja kariera, a tako se je izšlo." V Avstraliji se je namreč ukvarjal z upravljanjem restavracij in hotelov, da bi to delo nadaljeval tudi v Sloveniji, pa je bila ovira prav neznanje jezika.

Zaradi Stevovega tabora v Slovenijo vsako leto prihajajo otroci iz različnih evropskih držav ter tudi oddaljenih držav, kot so Avstralija in ZDA. Foto: Osebni arhiv

V Slovenijo privablja otroke z vsega sveta

Že nekaj let organizira tudi mednarodne poletne tabore Explorer Summer Kids' Camps, ki se jih udeležujejo otroci iz 18 različnih držav, od Kitajske in Avstralije do evropskih držav, ZDA, Kenije in Malezije.

"Zanimivo je, da je udeležba iz Slovenije dokaj nizka, res je, da je cena kar visoka. Je pa zato veliko tujih otrok, vsako leto jih je več. V treh letih se je udeležba povečala za 200 odstotkov, 80 odstotkov otrok pa se vrača vsako leto," razlaga Steve.

Na taborih, ki so jih doslej organizirali v Bohinju, prihodnje leto pa jih selijo proč od turizma, v naravo v Osilnico pri Kolpi, želijo otrokom pokazati, da so danes poleg znanja, ki ga dobijo v šoli in knjigah, pomembne tudi življenjske izkušnje in čustvena inteligenca.

"Pomembne so tudi izkušnje, želimo jim dati nekaj drugega, da delajo nekaj, česar niso še nikoli, da se naučijo sprejemati poraze in njihov pomen za življenje," pojasnjuje in dodaja, da ima tabor posebno moč, ker so na njem udeleženci različnih narodnosti, s čimer se otroci tudi učijo spoštovanja različnosti.

Tabori ga osrečujejo

Delo z otroki ga močno osrečuje, da resnično deluje, dokazujejo tudi sporočila otrok, ki jih prejema tedensko. "Ti tabori so zame priložnosti, da se povezujem z otroki in jim prinesem smeh na obraz. To je ta posebna moč taborov."

Organizacija taborov je za Steva pomenila, da se je moral spopasti tudi s podjetniškimi izzivi. "Ko ljudje razlagajo o začetku posla v Sloveniji, pravijo, da je precej težko, s čimer se povsem strinjam. Imam pa srečo, da sem imel na začetku partnerja, ki je uspešen podjetnik in je bil tako v veliko oporo," pravi in dodaja, da kljub temu ni bilo lahko.

"Ti tabori so zame priložnosti, da se povezujem z otroki in jim prinesem smeh na obraz. To je ta posebna moč taborov." Foto: Osebni arhiv

Slovenija bi lahko delala velike reforme

Glede Slovenije ga sicer preseneča, da je njena majhnost vedno neki izgovor oziroma ima negativen prizvok, medtem ko se ne zna majhnosti izkoristiti. "Tu bi zlahka sprejemali spremembe, na primer šolski sistem. To ne bi smelo biti preveč težko, glede na to, kako majhen je ta sistem v primerjavi z drugimi državami," pravi Avstralec.

Velika prednost je tudi v tem, da je vse na dosegu roke. Tu zlahka po službi skočiš še na smučišče ali v jezero, kar je v Sydneyju skoraj nemogoče, pravi. "Morda ste prav zato Slovenci tako zelo aktivni. Vsi se gibajo, vse generacije. To prav občudujem, sam nisem tak. Živite zelo zdravo, tudi kar se prehrane tiče."

"Seveda so Avstralci bolj odprti, a to še ne pomeni, da Slovenci niso."

Na vprašanje, kakšni smo Slovenci v primerjavi z Avstralci, odgovarja, da je takšna primerjava dokaj nepoštena. "Seveda lahko rečemo, da so Avstralci bolj odprti. A to še ne pomeni, da Slovenci niso. Slovenci to drugače izražajo."

Primerjavo ponazori s primerom: "V Avstraliji greš lahko brez težav sam v lokal in najdeš tam družbo, medtem ko tu ljudje bolj prihajajo v skupinah. No, mogoče je v Ljubljani kaj drugače."

Po dolgih letih zdomstva, pred selitvijo v Slovenijo, je nekaj časa živel v Londonu, sebe nima več za Avstralca. Niti se nima za Slovenca. Kot pravi, je nekje vmes. "Sem samo Steve," ki ima zelo rad Slovenijo in se tu želi tudi postarati. Avstralije – razen svoje družine – ne pogreša, niti nikoli ni imel pomislekov zaradi selitve.

Doslej so tabore organizirali v Bohinju, prihodnje leto pa se selijo v turistično nekoliko manj obljudeno Osilnico ob Kolpi. Foto: Osebni arhiv