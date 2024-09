Tabata je kot oblika visokointenzivnega intervalnega treninga eden najbolj priljubljenih načinov vadbe za tiste, ki želijo hitro in učinkovito preoblikovati svoje telo. V zadnjih letih pa je postala izjemno priljubljena med posamezniki, predvsem zaradi svoje učinkovitosti in kratkega časa, ki ga zahteva. Kako je videti trening tabata, nam je zaupala Patricia Pangeršič, ustanoviteljica enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas.

Če iščete celovit program, ki vam ne bo pomagal le oblikovati sanjske postave, temveč tudi vzdrževati dolgoročno zdrav življenjski slog, je Fit akademija prava izbira. Ta inovativen program, zasnovan za zaposlene posameznike, ponuja več od klasične vadbe in strogih diet – prilagojen je življenju sodobne ženske, ki si želi rezultatov brez kompromisov v svojem vsakdanu.

Fit akademija 14 se začne že 30. septembra ter je zasnovana na preprost in dostopen način. Ne zahteva odrekanja ali veliko časa, cena pa je trenutno znižana na 27,90 evra. Ob nakupu Fit akademija ostane vaša za vedno! Udeležencem pomaga korak za korakom izboljšati prehranjevalne navade in vključiti telesno aktivnost v vsakdanje življenje, kar je kakovost življenja izboljšalo že več kot 68 tisoč Slovenkam. Prijave so že odprte!

Ena izmed najbolj priljubljenih novosti v Fit akademiji je trening tabata

Gre za visokointenzivni intervalni trening, ki je zasnovan tako, da vaše telo dela na maksimumu v kratkih časovnih obdobjih. Trening je kratek, a izjemno učinkovit – v 20 minutah boste pokurili več maščob kot v uri zmerne vadbe, saj vaše telo še 12 ur po koncu vadbe ostane v stanju povečanega izgorevanja maščob. Fit Akademija vključuje devet vodenih treningov tabate, ki vas bodo popeljali do hitrejših rezultatov. Celotna vadba traja od 15 do 20 minut, pri čemer med samo vadbo ni daljšega premora.

Ena izmed glavnih prednosti tabate je, da se lahko izvaja brez posebne opreme. Vadbo lahko prilagodite svoji telesni pripravljenosti in lokaciji, kar pomeni, da jo lahko izvajate doma, na prostem ali celo v pisarni med odmorom. Osredotočite se na gibanje z lastno težo, kot so sklece, počepi in skoki, ali pa vključite uteži za dodatni izziv.

Z vadbo tabata dosežete kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po končanem treningu. Foto: Fit Akademija

Glavne prednosti treninga tabate: hitro in učinkovito kurjenje kalorij,

kratka, a intenzivna vadba za tiste s pomanjkanjem časa,

lahko jo izvajajo začetniki ali vrhunski športniki,

izboljšuje moč in eksplozivnost,

"afterburn" učinek, ki poskrbi za porabo maščob in kalorij še več ur po vadbi.

Zakaj vključiti tabato v svojo rutino?

Tabata je odlična izbira za tiste, ki iščejo učinkovit način za izboljšanje kondicije, oblikovanje telesa in izgorevanje maščob v kratkem času. Vadba zahteva veliko napora, vendar so rezultati več kot vredni tega.

Patricia Pangeršič je vadbo vključila v Fit akademijo, in sicer v sklopu premium dostopa, namenjena pa je doseganju optimalnih rezultatov.

Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Premium dostop: dodaten korak k uspehu

Najnovejša Fit akademija 14 omogoča premium dostop do ekskluzivnih vsebin. Z njim boste nadgradili svoje treninge in kuharske veščine. Z dodatnimi moduli, ki vključujejo trening tabata, trening plesa in korakanja, bo vaša preobrazba še hitrejša in učinkovitejša. Poleg treningov dobite v premium različici dostop do ekskluzivnih videoreceptov, ki vam jih bosta zaupala tekmovalca zadnje sezone oddaje MasterChef Luka in Lidija.

Nadgradite svoje kuharske veščine z recepti tekmovalcev šova MasterChef. Foto: Fit Akademija

Premium dostop omogoča še bolj poglobljeno izkušnjo in vam daje priložnost, da iz svoje telesne preobrazbe izvlečete kar največ. Ob nakupu Fit akademije ga dobite le za dodatnih deset evrov.

FIT AKADEMIJA 14 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in ne osvojite le boljšega počutja, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! Prvo mesto = 1.000 evrov

= 1.000 evrov Drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov Tretje mesto = 500 evrov