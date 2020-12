Prehranska dopolnila: kako vedeti, ali res vsebujejo to, kar obljubljajo?

Zagotovo ste v zadnjih mesecih opazili povečano število oglasov za prehranska dopolnila z vitaminom D. Tega naj bi nam zaradi šibkih zimskih sončnih žarkov primanjkovalo, pomemben naj bi bil tudi pri obrambi pred covid-19 in nenadoma so nas ponudniki prehranskih dopolnil začeli bombardirati s svojimi različicami.

Podobno se dogaja po koncu decembrskih prazničnih pojedin, ko nam oglasi nenadoma ponujajo pripravke za razstrupljanje jeter ali pa kar celega telesa, da o celoletnem nagovarjanju s kolagenom za lepšo kožo in lase niti ne govorimo.

Ko izdelek ne vsebuje tistega, kar obljublja

Toda – ali prehranska dopolnila res vsebujejo tisto, kar obljubljajo? Nedavno smo objavili opozorilo zdravstvenega inšpektorata, ki je odpoklical prehransko dopolnilo, ki naj bi vsebovalo folno kislino, a je laboratorijska analiza pokazala, da je ne. V takšnih primerih prehransko dopolnilo ni le neučinkovito, ampak predstavlja tveganje za zdravje, so takrat opozorili.

Foto: Pixabay

Kako se je takšno dopolnilo sploh lahko znašlo na trgu? Kdo te izdelke nadzira in kako skrben je nadzor nad njimi? V Sloveniji nad tem bdi zdravstveni inšpektorat, ki prehranska dopolnila tako kot druge izdelke in živila nadzira na podlagi letnega programa.

Kemijska analiza prehranskih dopolnil ni pogoj za vstop na tržišče

Inšpektorat izvaja tako redne kot izredne inšpekcijske preglede teh izdelkov, redne na podlagi ocene tveganja, izredne pa na podlagi prejetih prijav, odstopov drugih služb, obvestil iz evropskih sistemov obveščanja in v primerih drugih utemeljenih sumov na kršenje predpisov. Z inšpekcijskimi pregledi preverjajo zlasti sestavo, označevanje in predstavljanje (oglaševanje) prehranskih dopolnil, so pojasnili, skladnost s predpisi oziroma varnost prehranskih dopolnil pa preverjajo tudi z odvzemom vzorcev in njihovim laboratorijskim preskušanjem.

Ob tem so na inšpektoratu poudarili, da kemijska analiza prehranskih dopolnil ni pogoj za vstop izdelkov na tržišče. "Jih pa pogosto analizirajo že proizvajalci v okviru svojega notranjega nadzora," so dodali.

Foto: Getty Images

Preudarnost, ne pa slepo zaupanje v obljube

Toda kot se je izkazalo ob primeru prehranskega dopolnila brez obljubljene folne kisline, ki smo jo omenjali v začetku članka, potrošniki ne morejo slepo zaupati obljubam proizvajalcev. Zdravstveni inšpektorat potrošnike obvešča o umikih in odpoklicih prehranskih dopolnil, ki niso varna, prav tako objavljajo opozorila potrošnikom v primerih, ko so njihove možnosti ukrepanja omejene.

Ob tem pa potrošnikom svetujejo preudarnost pri nakupu, pri čemer velja prebrati navodila oziroma nasvete NIJZ. Ti med drugim odsvetujejo nakup prehranskih dopolnil prek spleta, potrošnikom pa priporočajo, naj vedno pozorno preberejo deklaracije s sestavinami.

"Če jim sestavine niso poznane oz. imajo zapletena kemijska in botanična imena, naj prehranskega dopolnila brez predhodnega posveta ne uživajo," poudarjajo.

Foto: Getty Images

Prodajalec nam je dolžan razkriti rezultate analize

"Če ste kupec in uporabnik prehranskih dopolnil in vas zanima njihova ustreznost in varnost, je prva možnost, da se obrnete na prodajalca oziroma dobavitelja vašega prehranskega dopolnila (podatek je obvezen na ovojnini) in njega povprašate po rezultatih analize in zagotovilih za varnost in ustreznost," še poudarjajo na NIJZ, "to je pravica potrošnikov, ki jo premalokrat uporabljamo."

Oglejte si še: