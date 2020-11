Odpoklicali prehranski dodatek, ki ne vsebuje tistega, kar obljublja

Foto: ZPS

Odpoklicano je prehransko dopolnilo Aktivna folna kislina znamke Better You, ki ga v Sloveniji distribuira podjetje Sitis, je sporočil Zdravstveni inšpektorat RS.

Ugotovili so namreč, da folna kislina v izdelku ni prisotna. "To lahko ob daljši uporabi pomeni tveganje za ženske v rodni dobi in nosečnice, za katere predstavlja prehransko dopolnilo edini vir folne kisline," so opozorili.

Ob tem Zveza potrošnikov svetuje, da tega prehranskega dopolnila ne uživajte, če ste ga že kupili. Če ga boste vrnili trgovcu, vam je dolžan vrniti kupnino.

