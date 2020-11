Na NIJZ opozarjajo, da so se ponovno pojavili oglasi in promocijske aktivnosti za izdelke s klorovim dioksidom, ki jih oglašujejo z imeni, kot so MMS, čudežni mineral ali čudežne kapljice. Uporabo takih proizvodov na NIJZ močno odsvetujejo in prebivalce pozivajo, naj ne nasedajo "čudežnim" navedbam glede zdravljenja covid-19 in drugih bolezni.