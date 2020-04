Pet najpogostejših napak, ki jih delamo pri nošenju zaščitnih mask #video

Zaščitne maske so še vedno nuja, ko gremo v zaprt javni prostor, kot je na primer trgovina, pošta, lekarna. A številni ljudje nosijo maske, vede ali nevede, napačno, zato zaščito pred prenašanjem okužbe drastično zmanjšajo. Poglejte, katere so te najpogostejše napake.

Zaščitne maske so narejene iz različnih materialov, in medtem ko so tiste profesionalne namenjene popolni zaščiti pred okužbo – ščitijo tako pred kužnimi delci iz okolice, kot tudi zadržujejo naše kužne delce pred vstopom v okolico – so druge, navadne kirurške maske, namenjene predvsem temu, da naših potencialno kužnih aerosolov ne širimo v okolico. Maske se zaradi dihanja hitreje premočijo, zato prej jih je treba čim hitreje zamenjati z novimi.

Med nošenjem zaščitne maske se je ne smete dotikati. Foto: Getty Images

Ker je zadnje tedne nove zaščitne maske nemogoče kupiti, so se nekateri znašli tako, da so si jih izdelali sami doma ali pa so jih pri kakšni šivilji naročili iz blaga, in sicer takšne, ki so pralne in ki se jih da likati. A seveda so te maske manj zanesljive, ko gre za preprečevanje širjenja okužbe, pa vendar je vsekakor te dni boljše iti v trgovino vsaj s takšno masko kot pa na primer s tankim šalom, prekritim preko ust. Paziti je le treba, da je 'domača maska' sešita iz dovolj gostega blaga, kot je na primer 100-odstotni bombaž, in naj ima namesto ene plasti raje več plasti blaga.

A ne glede na to, kakšno zaščitno masko nosimo, nekateri še vedno, vede ali nevede, delajo napake, ki zaščito pred prenašanjem okužbe drastično zmanjšajo. Portal Huffington Post je ob pomoči zdravstvenih strokovnjakov zbral nekaj najpogostejših napak.

NAPAKA ŠT. 1: Maska vam pokrije usta, nos ostane zunaj

To, da ste si masko tesno namestili čez brado, usta in ličnice, nos pa pustili povsem ali delno zunaj, da lažje dihate, je skorajda tako, kot da zaščite ne bi nosili. Kot vemo, se kužne kapljice v okolje širijo tako prek ust kot nosa, sploh, če dihate delno ali povsem skozi nos, zato mora biti ta prav tako skrit pod masko.

Še huje in pravzaprav nesprejemljivo pa je seveda to, da si masko povsem poveznete pod brado, pa čeprav samo za hip, da lažje zadihate ali da lažje, sicer na varni razdalji, pozdravite soseda, ki ste ga pravkar srečali v trgovini.

Maska vam ne sme biti ohlapna, temveč se vam mora dobro prilegati. Foto: Ana Kovač

NAPAKA ŠT. 2: Maska vam je ohlapna

Maska vam torej mora ne le popolnoma pokriti nosa in ust, temveč mora biti dovolj tesno nameščena na obraz oziroma mora biti pri robovih dobro zatisnjena. Mnogi namreč delajo napako – sploh pri doma zašitih maskah – ko nosijo maske, ki so jim preveč ohlapne.

Če torej nosite doma narejeno masko, vrvice oziroma elastike skrajšate na dolžino, ki bo omogočala, da se maska čim bolj prilega obrazu. Če nosite navadno kirurško masko, ki ima na zgornji strani tanko žico, jo dobro stisnite, tako da vam bo povsem zaobjela nos in se vam bo lepo "ulegla" za vrh ličnic, prav tako poskrbite, da se vam spodnji del čim lepše "posede" na brado ter stranski robovi na ličnice.

Težava pri dobrem tesnjenju zaščitne maske so lahko tudi moške brade, opozarjajo strokovnjaki. Koža, kjer se maska stika z obrazom, mora tako biti pobrita, če želimo, da maska res dobro tesni.

NAPAKA ŠT. 3: Masko namestite na konico nosu namesto višje na nosno kost

Čeprav imajo nekateri dobro prilegajočo se masko in vedo, da morajo z njo pokriti usta in nos, jo namestijo tako, da zgornji del maske povlečejo na konico nosu namesto višje na nosno kost. V tem primeru namreč ostane vrzel med robom maske in nosom večja, kar pomeni, da lahko vaše kapljice, ki jih izločate med dihanjem, kihanjem ali kašljanjem, lažje uhajajo v okolico.

Pravilo je torej takšno: masko si povlecite višje na nosno kost – tja, kjer bo lahko žica zgornjega roba maske najbolje zaobjela vaš nos in tako prostora med vašo kožo ter blagom maske praktično ne bo ali pa bo ta zares minimalen.

Maska mora pokrivati brado, usta in nos, pri čemer zgornji rob maske namestite na vrh nosu in ne na njegovo konico. Foto: Getty Images

NAPAKA ŠT. 4: Maske se dotikate s prsti oziroma rokami

Ko enkrat masko primerno namestite na obraz, se je ne smete več dotikati oziroma je popravljati. A mnogi to ne vede vendarle počnejo, s čimer tvegajo, da se mikrobe, ki se sploh pri časovno daljšem nošenju maske začnejo skozi material prebijati tudi na zunanjo plast, prenese na roke, z rok pa potem na ostale stvari, ki jih prijemate. Torej, ko je maska enkrat nameščena na obraz, se je ne dotikajte več!

NAPAKA ŠT. 5: Masko nosite večkrat, brez da bi jo "dekontaminirali"

Ste bili v trgovini samo na hitro, praktično ven in noter ste bili v pičlih desetih minutah, zato ste si masko, ki ste jo nosili, v avtu pustili kar za naslednjič? Ali pa se vam celo za tem, ko ste v njo dihali pol ure ali uro, zdi nepotrebno ob naslednjem obisku trgovine ali pošte vzeti novo masko? Oziroma jo vmes oprati in prelikati, če nosite doma narejeno masko iz blaga? Prav to je napaka, ki jo nekateri radi zagrešijo.

Če nosite pralno masko iz blaga, jo po vsaki uporabi operite na 60 ali še bolje na 95 stopinjah Celzija, uporabite pa lahko navadne pralne praške, ni potrebe po antimikrobnih. Ko masko posušite, jo še dobro prelikajte, kajti to bo še dodatno razkužilo blago. Če nosite kirurške maske, ki so namenjene enkratni uporabi, pa morate masko po nošenju zavreči in naslednjič uporabiti novo.

Maske iz blaga je treba pred ponovno uporabo oprati in prelikati. Foto: Getty Images

Izrednega pomena je pravilna namestitev in pravilno odstranjevanje maske

Kot že tolikokrat poudarjeno, je treba biti izredno previden tako pri samem nameščanju maske kot tudi pri njenem odstranjevanju. Kako masko pravilno namestiti in odstraniti, si poglejte na spodnjem videu.

Foto: Vlada RS