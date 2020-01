Nasveti, zaradi katerih boste manj zagrenjeni

Z nekaj preprostimi ukrepi boste manj napeti in zagrenjeni ter bolj prijazni do sebe in okolice.

Že res, da nekatere zaradi pomanjkanja sončne svetlobe in krajših dni tare sezonska depresija, spet drugi pa se borijo s klasično depresijo, ki zahteva strokovno obravnavo. Toda če zase veste, da ne spadate ne v prvo ne v drugo skupino, a vseeno opažate postopno upadanje dobrega razpoloženja, se lahko z nekaj preprostimi ukrepi znova vrnete v stare, vesele in pozitivne tirnice, piše portal Huffington Post.

Končajte toksična prijateljstva

So odnosi, ki nas navdajajo s pozitivno energijo in nam rišejo nasmeh na obraz, so pa tudi prijateljstva, ki nas čustveno in energetsko izčrpavajo. Pa vendar se zaradi občutka krivde ali dolžnosti s temi nadvse zahtevnimi osebami, ki še nas spravljajo v negativno razpoloženje, redno videvamo. A brez slabe vesti morate postaviti sebe na prvo mesto ter odnosom, ki vam prinesejo več slabega kot dobrega, narediti konec.

Znebite se odnosov, ki vam jemljejo energijo in vas vlečejo k negativnosti. Foto: Getty Images

Nehajte se primerjati z drugimi

Nenehno primerjanje z okolico hitro privede do ljubosumja in občutka manjvrednosti, kar sta nadvse negativni čustvi, ki nas lahko pahneta v potrtost in zagrenjenost. Tudi to, da smo prestrogi sami do sebe in da se nenehno ženemo, da bomo še boljši, nas močno izčrpava.

Zato se zavestno ustavite in se poskušajte opomniti, da se v življenju trudite po najboljših močeh, kar je povsem dovolj, ter bodite hvaležni za to, kar imate, namesto da ste zagrenjeni zaradi tistega, česar v primerjavi z drugimi nimate.

Počnite več tistega, kar vas osrečuje

V vsakdanjem hitenju pogosto pozabljamo nase in na dejavnosti, ki nas napolnijo z energijo in nas osrečujejo. Zato si vsak dan zastavite nalogo, da naredite nekaj, kar bo samo za vašo dušo – pa bo to vaša priljubljena hrana, sprehod po soncu, ura telovadbe, nekaj minut branja knjige ob kavi ali kaj drugega. Ni treba, da gre za velike stvari – k boljšemu počutju bodo pripomogle že vsakodnevne malenkosti.

Čim več se smejte.

Tudi to, da se ves čas trudite vsem ustreči in ne znate reči ne, zahteva svoj davek. Pa ne le v obliki fizične utrujenosti in pomanjkanja časa za druge stvari, ki bi vam bile bolj ljube. Če si v resnici ne želite vedno ustreči vsem zahtevam, a vseeno ne rečete ne ter prevzemate stvari nase, ste pravzaprav v hudem konfliktu sami s sabo in na koncu še jezni sami nase. Zato se za hip ustavite, si dopovejte, da ni prav nič narobe s tem, če kakšno željo ali zahtevo okolice na račun tega, da sebe postavite na prvo mesto, zavrnete, ter preprosto recite ne.

Vas prijateljica vabi na pijačo, ker vam ima veliko povedati, vi pa bi raje poležavali doma na kavču? Recite ne in se dogovorite za pijačo kdaj drugič. Bi otroci radi danes popoldne na obisk poklicali sosedove otroke, da se skupaj igrajo, medtem ko jim vi pečete palačinke, vi pa ste imeli sila naporen dan v službi? Recite danes ne, z veseljem pa kdaj drugič. Verjetno vam bo prvih nekajkrat to sila težko narediti in boste imeli slabo vest, a saj veste, kaj pravijo: vaja dela mojstra.

Več se smejte

Smeh je pol zdravja in vsekakor glavno orožje proti čustveni izčrpanosti in zagrenjenosti. Zato se obdajte z ljudmi, ki vas nasmejijo in spravljajo v dobro voljo, glejte filme, ob katerih se do solz nasmejite, berite knjige, ki vam privabljajo nasmeh na obraz. In konec koncev: spustite na plan otroka v sebi in počnite kaj zabavnega, kar bo iz vas izvabilo huronski smeh – pa naj bo to poskus rolkanja, skakanje po trampolinu ali večer prepevanja karaok s prijatelji.

K boljšemu počutju pomaga tudi meditacija.

Meditirajte

Meditacija umirja um in daje možganom možnost, da nehajo nenehno premlevati ter si malce odpočijejo. Seveda meditacija ni nekaj, kar boste takoj osvojili, a s pomočjo tečajev ali pa spletnih oziroma mobilnih aplikacij ter knjig se je lahko postopoma naučite (kar sami).

Prenehajte skrbeti in preidite v akcijo

To, da ste nenehno v skrbeh zaradi tega ali onega, hkrati pa ne naredite ničesar, da bi te skrbi pregnali, ne reši ničesar. Le še bolj vas potiska v brezno negativnih občutij. Zato primite bika za roge ter od razmišljanj in besed preidite k dejanjem. Rešite težave, ki vas bremenijo, spopadite se z njimi – boste videli, koliko lažje se boste potem počutili.

In ko opravite z resničnimi, realnimi težavami, se nato lotite še tistih nerealnih, torej strahov in meja, ki si jih v glavi postavljate sami. Te vaše "kaj pa če", ki se vam nenehno podijo po glavi, zamenjajte z drugo mantro: "Sem tukaj in zdaj, kjer je vse v redu." Živite torej v tem trenutku in se ne obremenjujte na zalogo.

Živite v sedanjosti in se ne obremenjujte s tem, kaj bi vas morda lahko čakalo v prihodnosti. Foto: Getty Images