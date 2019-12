Devet trikov, s katerimi boste premagali zimsko depresijo #video

Deževni in temačni dnevi, ki jim kar ni videti konca, pri nemalo ljudeh povzročajo tako imenovano sezonsko depresijo, ki ji rečemo tudi zimska depresija. A z nekaj preprostimi triki ji lahko uspešno kljubujete in si povrnete dobro razpoloženje.

Sezonska depresija je razpoloženjska motnja, ki se običajno pojavlja v jesenskih in zimskih mesecih, nato pa s prihodom pomladi oziroma daljših in bolj sončnih dni izzveni. Manjši odstotek ljudi pa se s sezonsko depresijo srečuje pozno pomladi in zgodaj poleti, a ti so bolj izjema kot pravilo.

Sezonska depresija, ki se pojavlja v teh turobnih, pogosto deževnih dneh, je povezana prav z dejstvom, da se dnevi močno skrajšajo, sonca je izredno malo, temperature pa padejo. To na mnoge vpliva negativno, a z nekaj preprostimi triki se lahko sezonski depresiji – več o njeni razširjenosti in simptomih preberite TUKAJ – zoperstavite kar sami.

Okrasite si dom

Čeprav je do božiča še daleč, se lotite prazničnega okraševanja svojega doma, če vam bo to narisalo nasmeh na obraz in vam izboljšalo razpoloženje. Raziskave namreč kažejo, da so ljudje, ki se lotijo okraševanja zgodaj (celo v začetku ali sredi novembra), bolj srečni od tistih, ki božično drevesce in praznično okrasje iz kleti oziroma podstrešja prinesejo šele na božični večer.

Raziskave kažejo, da so ljudje, ki se lotijo okraševanja zgodaj, bolj srečni. Foto: Getty Images

Nikar v teh mračnih, turobnih dneh ne poslušajte depresivnih sklad, saj bodo vaše že tako slabo razpoloženje le še poslabšale. Namesto tega si zavrtite udarno, energično glasbo, ki vas navdaja z optimizmom in vas bo spravila v dobro voljo. Če boste ob njej še glasno zapeli ali zaplesali ter se nekoliko izdivjali, bo še toliko bolje, kajti tudi na ta način odpravljate frustracije in skrbi.

Zagotovite si dovolj svetlobe

Mnoge v sezonsko depresijo pahne pomanjkanje sončne svetlobe, zato je priporočljivo, da vsaj svoj dom opremite z dovolj svetlobe, če je že zunaj temačno in turobno. Dandanes obstajajo tudi žarnice, ki simulirajo sončno svetlobo. Namestite jih v svoj dom, morda vam bodo vsaj malo pomagale izboljšati razpoloženje. Če vam delovne obveznosti dopuščajo, pa kakšno prosto popoldne ali dopoldne oziroma konec tedna pobegnite vsaj za nekaj ur na izlet v tiste konce Slovenije, kjer boste vsrkali vase vsaj malo sončnih žarkov.

Družite se z ljudmi, ki jih imate radi

Čeprav vas ima, da bi se zaprli pred zunanjim svetom, se ulegli na kavč ali v posteljo, pokrili čez glavo ter bili sami s sabo, svojimi črnimi mislimi in negativnimi občutji, se morate prisiliti in narediti ravno obratno. Pojdite v družbo oziroma obkrožite se z ljudmi, ki jih imate radi. Potrudite se sodelovati v pogovorih o lahkotnih, zabavnih stvareh. To vas bo zamotilo in vsaj za nekaj ur odgnalo temne misli.

Obkrožite se z ljudmi, ki vas imajo radi. Foto: Getty Images

Poskrbite za ustrezno prehrano

Na naše razpoloženje in psihično počutje pomembno vplivata vitamina D in B (natančneje folna kislina in vitamin B12), zato poskrbite, da se na vašem krožniku pogosto znajde hrana, ki je bogata z omenjenima vitaminoma. Vitamin D najdemo v ribjem olju, mastnih morskih ribah, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih. Pod vplivom sončnih žarkov ga je sposobno naše telo tvoriti tudi samo.

Medtem pa, ravno obratno, vitamina B naše telo ni sposobno samo sintetizirati, temveč ga dobivamo izključno prek hrane. Podobno kot vitamin D tudi vitamin B najdemo v živalskem mesu in ribah ter mlečnih izdelkih in jajcih.

Vaše psihično počutje pa izboljšuje tudi čokolada – tista, ki vsebuje vsaj 70 odstotkov ali še več kakava. Čudežna sestavina v njej je feniletilamin, ki dviguje razpoloženje. Poleg tega se zaradi sladkorja v čokoladi sproži izločanje inzulina, kar v možganih spodbudi nastajanje hormona sreče serotonina.

Hormone sreče dviguje telesna aktivnost. Foto: Getty Images

Dvig hormonov sreče zagotavlja tudi telesna aktivnost, zato se lotite vadbe, ki vas bo navdala z veseljem oziroma jo boste z veseljem obiskovali. Študija iz leta 2005, ki so jo opravili na Harvardu, je pokazala, da so se simptomi sezonske depresije zmanjšali pri ljudeh, ki so se petkrat tedensko po 35 minut na dan posvečali telesni aktivnosti, in pri tistih, ki so se trikrat tedensko po eno uro ukvarjali z nekim športom.

Ker na psihično počutje dobre vpliva tudi svež zrak in to, da se dobro predihate, je še toliko bolj dobrodošla kakšna aktivnost na prostem. Pri tem ni treba, da se hudo naprezate, če vam to zaradi mraza ne ustreza. Dovolj bo že malo daljši sprehod ali pa hitra hoja po svežem zraku.

Zagotovite si dovolj spanca

Pomanjkanje spanja oziroma neprespanost bo vaše že tako klavrno psihično počutje le še poslabšala. Saj veste, da so nekoč odtegovanje spanca uporabljali celo kot metodo mučenja. Že takrat so vedeli, kako pomembno vlogo pri duševnem zdravju oziroma psihični stabilnosti ima kakovosten in urejen urnik spanja.

Zato poskrbite, da boste v posteljo hodili vsak večer ob približno enaki uri in da si boste zagotovili toliko ur spanca, kot ga vaše telo potrebuje za dobro psihično in fizično počutje. Strokovnjaki tudi svetujejo, da pred spanjem ne gledate v zaslone zaradi tako imenovane modre svetlobe, saj lahko zaradi nje težje zaspite oziroma lahko moti vaš kakovosten spanec.

Privoščite si čaj iz zelišč, ki pomirja ter blaži stres in tesnobo.

Pomagajte si z zelišči, ki pomirjajo

Sezonska depresija se večinoma ne zdravi s predpisovanjem antidepresivov, tudi malokdo v času sezonske depresije poišče strokovno pomoč, saj ve, da bo s pomladjo minila. A te dolge, depresivne tedne si lahko poskušate vsaj malo olajšati z zelišči, ki pomirjajo in blažijo stres. Med te spadajo sivka, meta, kamilica, melisa, šentjanževka in baldrijan.

Zapisujte občutke – dobre in slabe

Če boste svoje tegobe vsak dan spravili na papir oziroma iz sebe, vam bo vsaj malce lažje. Vsak dan si zato vzemite nekaj minut in zapišite, kako se počutite, kaj vam roji po glavi. A da ne bodo na papirju samo negative stvari, se prisilite, da vsak dan zapišete vsaj tri dobre stvari tistega dneva. Lahko so na prvi pogled povsem nepomembne, kot je, na primer, dober piškot, ki ste ga pojedli, ali prijazen pozdrav sosede, ki ste jo srečali na stopnicah bloka.

Zapisujte si misli in občutke. Foto: Getty Images