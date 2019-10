Na posebni modni reviji navdušili oboleli za Downovim sindromom #video

V eni od newyorških poslovalnic priznane verige trgovin Bloomingdale's se je že drugo leto zapored odvila prav posebna modna revija. Na njej so se v vlogi modelov preiskusili tisti, ki so se rodili z Downovim sindromom.

Downov sindrom je prirojena kromosomska motnja, za katero je kriva trisomija 21. kromosoma, kar pomeni, da se osebe z Downovim sindromom namesto z dvema rodijo s tremi kopijami 21. kromosoma. Ali, povedano drugače, pri zarodku se pri delitvi celic na 21. kromosomu pojavi še dodatna, tretja kopija.

Osebe z Downovim sindromom so tako na videz drugačne – zaznamuje jih specifična struktura obraza – pogosto pa zaostajajo tudi v telesnem, govornem in duševnem razvoju. Nekatere sicer bolj, druge manj. A z ustrezno spodbudo in pravimi pristopi lahko tako starši kot ostali ljudje v njihovih življenjih pomembno pripomorejo k njihovemu napredku in jim tako pomagajo živeti čim bolj običajno ter samostojno življenje.

Da bi jih čim bolj vključili v družbo, je tako newyorški zavod Gigi's Playhouse v sodelovanju s podjetjem Bloomingdale's že drugo leto zapored organiziral dobrodelno modno revijo, katere glavne zvezde so bili prav posamezniki in posameznice z Downovim sindromom različnih starosti.

"Mislim, da je to eden največjih dogodkov, v katerih je podjetje Bloomingdale's sodelovalo v zadnjih nekaj letih. In mislim, da je krasen odziv tako sodelujočih kot obiskovalcev dokaz, kako zelo aktivna je ta skupnost. Komaj čakam, da v prihodnje pripravimo še kakšne podobne dogodke," je povedala Eileen McClary iz zavoda Gigi's Playhouse.

Prav tako je dodala, da je namen revije sicer zbrati čim več prostovoljnih prispevkov za zavod, ki pomaga obolelim za Downovim sindromom in si prizadeva za njihovo čim boljšo integracijo v družbo, a da so navdušeni nasmehi manekenk in manekenov več kot zadostna nagrada za njih, ki so dogodek pripravljali. Ti so sicer na modni brvi predstavljali kreacije znanih modnih oblikovalcev ter si z odločnim nastopom prislužili bučne aplavze zbrane množice.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate spodnjem videoposnetku: