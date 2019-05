Ko so tekmovalci The Biggest Loser Slovenija videli Petro, niso mogli verjeti

Pretekli petek se je končala tretja sezona šova The Biggest Loser Slovenija. To je bila hkrati priložnost, da so tekmovalci končno spet videli Petro Pintarič. Ta si je po izpadu namreč pomanjšala prsi, kar ji je močno spremenilo življenje.

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS) so v petek, v finalni oddaji, končno spet videli Petro Pintarič, ki je iz šova izpadla med prvimi. Med drugim so jo izločili zato, ker so menili, da lahko hujša tudi doma, njena glavna težava pa niso bili odvečni kilogrami, temveč prevelike prsi, zaradi katerih ni mogla normalno telovaditi.

Kmalu po prihodu domov jo je čakal prvi posvet s kirurginjo Nino Suvorov Gregorič, že čez nekaj tednov pa operacija, na katero je čakala vse življenje. Kako je potekalo vse skupaj, si oglejte tukaj:

Petra je prej nosila modrček s košarico G ... Foto: Jan Lukanović

... po operaciji pa bo nosila modrčke s košarico B ali C. Foto: Ana Kovač

Saša Lendero: Saj te več nič ni

Prvo srečanje s sotekmovalci po operaciji je bilo zato polno presenečenj, spremembo na Petri pa so opazili takoj. "Za kamerami sem slišala same pozitivne komentarje in vsi so bili zelo navdušeni."

Najbolj si bom zapomnila komentar Saše Lendero: Saj te več nič ni (smeh, op. p.). To se me je zelo dotaknilo, saj je ona po tem, ko so me sotekmovalci izločili, predlagala, da grem na operacijo in si olajšam vse zadeve.

Tudi drugi, ki so jo videli, niso mogli verjeti svojim očem, je povedala Petra. Hkrati so bili navdušeni nad delom Suvorov Gregoričeve, ki ji je uspela takšna sprememba.

Doma ji je, čeprav ni telovadila, uspelo izgubiti 7,5 kilograma. Foto: Ana Kovač

Brez telovadbe izgubila 7,5 kilograma

Tekmovalci, voditeljica Saša Lendero ter trenerja Nataša Gorenc in Jan Kovačič pa niso bili navdušeni le nad njenim novim videzom zaradi manjšega oprsja, temveč tudi nad tem, da ji je brez telovadbe in kljub operaciji uspelo izgubiti kar 7,5 kilograma. "Sprememba mi je olajšala življenje, spremenilo se mi je čisto vse," je pojasnila Petra.

Kirurginja Suvorov Gregoričeva je to, da bo Petrino življenje po operaciji bistveno lažje, predvidela že prej. Prevelike prsi so jo ovirale pri hujšanju, saj ni mogla normalno telovaditi, hkrati pa so jo dolga leta ovirale še pri marsičem drugem.

Povzročale so ji številne zdravstvene težave, kot so bolečine v hrbtenici, vnetje ramenskega sklepa, zaradi pretežkega zgornjega dela so ji otekale noge, pod dojkami je imela stalna vnetja, koža je bila na tem mestu suha, rdeča. Zaradi naštetega je bila "idealna" kandidatka za redukcijsko mamoplastiko oziroma operacijo zmanjšanja prsi.

Petra je do novih prsi prišla s pomočjo komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v kateri je priznala, da si močno želi operacije zmanjšanja dojk. Danes, v zadnji oddaji, bo razkrila, kako ji je ta poseg spremenil življenje, skupaj s komentatorji in voditeljico Jasno Kuljaj pa si bodo še enkrat pogledali posnetke operacije. Oddaja Od težaka do junaka bo na sporedu ob 22.45.

Preverite še: