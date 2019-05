Nocoj bomo dobili zmagovalca šova The Biggest Loser Slovenija

V tretji nekoliko krajši sezoni resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija se je boj s kilogrami in za glavno nagrado - tisoč evrov za vsak izgubljen kilogram - podalo 13 tekmovalcev. Po osmih tednih, kolikor je šov trajal, smo dobili tri finaliste, že nocoj pa bo znan tudi veliki zmagovalec. Finale je na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu.

O tem, kdo bo nocoj stopil na najvišjo stopničko in s seboj odnesel zajeten kupček denarja, bo odločalo nocojšnje zadnje tehtanje. Ferid, Cristian in Gaja so v zadnjih dnevih pred finalom res trdo garali. Trenirali so tudi po petkrat na dan, nocoj pa bodo upali, da se bo njihov trud poplačal.

Rezultati finalistov na začetnem in na zadnjem (7. teden) tehtanju v šovu The Biggest Loser Slovenija:

Finalist/ka Začetna teža Teža na zadnjem tehtanju v oddaji Skupaj izgubljena teža Skupaj izgubljena teža v odstotkih Cristian Baranašič 144,2 kg 114,7 kg 29,5 kg 20,46 % Gaja Rozman 137,6 kg 118,0 kg 19,6 kg 14,24 % Ferid Talundžić 129,2 kg 106,4 kg 22,8 kg 17,65 %

Sicer pa so vsi, ki so vstopili v šov The Biggest Loser Slovenija, že zmagovalci, saj so se odločili obrniti nov list v življenju ter zaživeti bolj aktivno in zdravo življenje.

