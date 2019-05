Osupljive preobrazbe tudi drugih tekmovalcev šova #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

V včerajšnji finalni oddaji resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija so gledalci najbolj z nestrpnostjo pričakovali rezultate s tehtnice treh finalistov, ki je na koncu pokazala, da je veliki zmagovalec Cristian. Tudi tekmovalci, ki so izpadli že pred velikim finalom, pa so včeraj navdušili z izgubo kilogramov.

Poleg treh finalistov so na tehtnico v finalni oddaji stopili tudi drugi tekmovalci šova. Med sabo so se pomerili za častni naslov srečnega poraženca - tekmovalca, ki je po izpadu iz šova do finalne oddaje izgubil največ kilogramov.

Zmaga je šla v roke Sebastjanu Novaku, ki je kasneje osvojil tudi nagrado naj tekmovalca po izboru občinstva. Njegova začetna teža je bila 120 kilogramov. Nova teža pa je 87,7 kilograma, kar je 26,92 odstotka manj kot na prvem tehtanju.

Maja Govek: Začetna teža je bila 96,3 kg. Nova teža je 85,1 kg, kar je 11,63 % manj kot na prvem tehtanju.

Denis Prajndl: Začetna teža je bila 149,9 kg. Nova teža je 127,6 kg, kar 14,88 % manj kot na prvem tehtanju.

Pia Hajdari: Začetna teža je bila 126,4 kg. Nova teža je 102,1 kg, kar je 19,22 % manj kot na prvem tehtanju.

Petra Pintarič: Začetna teža je bila 82,7 kg. Nova teža je 68 kg, kar je 17,78 % manj kot na prvem tehtanju.

Belma Ljutić: Začetna teža je bila 117,7 kg. Nova teža je 87,6 kg, kar je 25,57 % manj kot na prvem tehtanju.

Gregor Horvat: Začetna teža je bila 120,0 kg. Nova teža je 98,6 kg, kar je 17,83 % manj kot na prvem tehtanju.

