Jasna Kuljaj se je že pokazala v kopalkah #foto

Nezadržno se bliža veliki finale resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, s tem pa tudi zadnji del komentatorske oddaje Od težaka do junaka te sezone. Ta bo prav posebna, saj jo bo, če bo komentator Željkić izgubil dovolj kilogramov, morala voditeljica Jasna Kuljaj voditi v kopalkah.

FINALNA ODDAJA letošnje krajše sezone šova The Biggest Loser Slovenija bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

V eni izmed prvih komentatorskih oddaj Od težaka do junaka, v kateri komentatorji do kosti oberejo tekmovalce v šovu The Biggest Loser Slovenija, sta voditeljica in komentator Željko Čakarević - Željkić sklenila drzno stavo.

Če priljubljenemu radijcu uspe do zadnje oddaje izgubiti 25 kilogramov, bo Jasna Kuljaj to oddajo vodila v kopalkah, v nasprotnem primeru pa bosta morala biti Željkić in trener Andrej Milutinovič v studiu gola.

In čeprav si Jasna močno želi, da bi stavo dobila, saj je to zagotovilo za veliko smeha v studiu, pa je tudi morebiten poraz ne skrbi preveč. Med prvomajskimi prazniki je namreč skočila na hrvaško obalo in s svojimi sledilci delila fotografijo, na kateri jo lahko že vidimo v kopalkah.

Priljubljena voditeljica s svojimi sledilci sicer tokrat ni prvič delila fotografije, na kateri jo lahko vidimo v kopalkah.

Ali bo Jasna Kuljaj komentatorsko oddajo Od težaka do junaka morala voditi v kopalkah, bo jasno zelo kmalu. Spremljajte nas.

FINALNA ODDAJA letošnje krajše sezone šova The Biggest Loser Slovenija bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.