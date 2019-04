Ferid, Christian in Gaja so finalisti letošnje sezone šova The Biggest Loser Slovenija #video

Boj za finale se je končal s tekom, veliki finalisti letošnje sezone pa so zgolj trije: Ferid, Christian in Gaja. Ferid si je z zmago na zadnjem izzivu priboril tudi odbitek treh kilogramov na finalnem tehtanju.

FINALNA ODDAJA letošnje krajše sezone šova The Biggest Loser Slovenija, ki je trajala dva meseca, bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

Napetost in pričakovanje pred finalnim tekom zadnjih petih tekmovalcev letošnje krajše sezone The Biggest Loser Slovenija sta bila velika. Voditeljica Saša Lendero in trenerja Jan in Nataša so peterico pričakali na štadionu, kjer je vsak tekmovalec prejel nahrbtnik s svojo začetno težo oziroma do zdaj izgubljenimi kilogrami.

Sledil je tek. Tekmovalci so se med seboj dogovorili, da bodo tisti del, ko so nosili nahrbtnike, raje prehodili v znak prijateljstva in podpore. Kljub dogovoru pa je skupino začela rahlo prehitevati Gaja in tako prelomila obljubo. S to potezo je tekmovalce nekoliko ujezila, češ da jih je izdala. Ko so odvrgli težke nahrbtnike, pa se je spotaknila Pia. Kljub padcu se je pobrala in borila naprej.

Veliki finalisti so na koncu postali trije: Ferid, Christian in Gaja. V ciljni ravnini, kjer so jih spodbujali ter podpirali družinski člani in prijatelji, je bilo na koncu veliko smeha, pa tudi solz sreče in žalosti. Finalna oddaja, ki bo določila velikega zmagovalca šova, bo na sporedu 10. maja 2019 ob 21. uri na Planetu. Le kdo bo do takrat izgubil največ kilogramov?

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.