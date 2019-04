Belma o dogajanju med Gajo in Gregorjem: Ponoči so škripale postelje, ... #video

Tema o Gaji in Gregorju, kljub temu, da je slednji že nekaj časa nazaj zapustil šov, še vedno ni konec. Dekleta so zapisala Gajo, ki je ob pogovoru večkrat zardela, Belma pa je razkrila tudi nekaj o nočnem dogajanju v hiši, ko so ugasnile kamere.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu samo še NOCOJ ob 21. uri. FINALNA ODDAJA letošnje krajše sezone šova, ki je trajala dva meseca, pa bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

"Kaj je bilo med Gregorjem in tabo. Povej končno," sta Belma in Pia zasliševali Gajo. Čeprav je Kamničan šov zapustil že pred nekaj tedni, očitno ta tema še vedno buri duhove med tekmovalci. Gaja je ob provokacijah deklet sicer zardela, a še vedno ostaja skrivnostna. "Nič ni bilo. Morda po tem ko pridem iz šova. Trenutno je moj fokus oddaja," je povedala in pomenljivo dodala: "Gregor me lahko trenutno zanese s poti."

Dekleti njenim besedam sicer ne verjameta in za to imata svoje razloge. Belma je namreč razkrila, da se je ponoči iz njune spalnice slišalo marsikaj. O čem je govorila si poglejte v spodnjem video posnetku.

