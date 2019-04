Ganjeni Christian: Imel sem občutek, kot da grem prvič na zmenek #video

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu samo še v torek in sredo ob 21. uri. Finalna oddaja letošnje krajše sezone šova, ki je trajala dva meseca, pa bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

"Nekdo od tekmovalcev je večkrat izrazil željo, da bi rad slišal svojo drago," je po dnevu vodnih aktivnosti napovedala trenerka Nataša Gorenc in skupaj z Janom Kovačičem in drugimi tekmovalci presenetila Christiana. Družina ga je sicer že obiskala, a med njimi ni bilo njegove žene, saj je imela ravno v času obiska inventuro v službi. Christian je bil presenečenja izredno vesel in je ob tem delil tudi svoje občutke do žene. Kaj je povedal, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

