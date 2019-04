Pred finalom tekmovalci razkrili svoje taktike #video

V zadnjem, finalnem tednu so tekmovalci razkrili svoje načrte in taktike, kako osvojiti zmago v letošnji krajši sezoni šova The Biggest Loser Slovenija. Kdo od njih je najbolj in kdo najmanj zagrizen?

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu samo še v torek in sredo ob 21. uri. Finalna oddaja letošnje krajše sezone šova, ki je trajala dva meseca, pa bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

Po dveh mesecih hujšanja in spremenjenega življenjskega sloga so tekmovalci že precej na trnih. Čeprav so med šovom postali dobri prijatelji, se napetost in tekmovalnost med njimi povečujeta. Keto dieta, jutranji treningi, boj in postavitev novih ciljev vsak dan znova ... To je le nekaj taktik, ki jih bodo imeli tekmovalci. Kdo bo ubral katero pot?

