Gajini akrobatski podvigi: z glavo je pristala v mivki #video

Padec s supa in wakeborda, polna usta mivke in jezerske vode. Za vse to je na današnjih vodnih pustolovščinah poskrbela nič hudega sluteča Gaja.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu samo še v torek in sredo ob 21. uri. Finalna oddaja letošnje krajše sezone šova, ki je trajala dva meseca, pa bo v petek, 10. 5. 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

V finalnem tednu si bodo tekmovalci privoščili nekaj zabavnih in sproščujočih dogodivščin, ki bodo nekoliko umirile njihovo napetost tik pred koncem. Danes so se tako odpravili na wakebordanje in supanje. Čeprav so se vodne pustolovščine veselili, pa so imeli na preizkušnji nekateri kar nekaj težav. Za komične vložke dneva je poskrbela predvsem Gaja.

Ta je nekajkrat prav akrobatsko telebnila z borda in nato še padla s supa ter pri tem z glavo zarila naravnost v mivko. Kakšni so bili njeni podvigi, si poglejte v zabavnem spodnjem posnetku, kako so se odrezali preostali tekmovalci, pa boste videli že v nocojšnji oddaji.

