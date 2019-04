Pio fant presenetil z novim stanovanjem in izjavo: Videti si sočno #video

Rože za obletnico, pohvale in novo stanovanje - vse to je Pia dobila, ko jo je v šovu končno obiskal fant in zaročenec Edis.

Pia je kot zadnja tekmovalka končno dočakala to, kar jo je ves čas šova najbolj mučilo: obisk fanta in zaročenca Edisa. Pred srečanjem je bila izredno na trnih. "Ne vem, kaj pričakovati. Počutim se kot na prvem zmenku, ko sem polna pričakovanj in mravljincev," je povedala Velenjčanka. Fant ji je na srečanje prinesel šopek rož ob obletnici in ji dejal: "Videti si sočno." Presenetil pa jo je tudi z novico, da je našel stanovanje, in ko pride iz šova, se bosta končno lahko preselila v skupni dom. Kako čustvena je bila Pijina reakcija, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

