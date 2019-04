Ferid v bolečinah, Nataša mu je trening prepovedala #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Ferida je pred hokejskim treningom zvilo v trebuhu. Kljub temu, da skorajda ni mogel stati na nogah, se je želel pridružiti sotekmovalcem, nakar je vskočila trenerka Nataša in mu trening prepovedala.

"Krče imam, tako me boli! To je adijo pamet. Ne morem niti stati pokonci," je pred hokejskim izzivom Ferid o svojih bolečinah v trebuhu potožil Christianu. Kljub temu pa je tekmovalec, ki je znan kot velik motivator sotekmovalcev, trmasto vztrajal, da bo že nekako treniral. V garderobo je nato prišla trenerka Nataša Gorenc in mu trening prepovedala. Kakšne besede mu je namenila, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

