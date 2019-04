Sebastjan: v šovu izgubil kilograme in luskavico! #video #intervju

Štajerca Sebastjana , ki se je ves čas trajanja šova The Biggest Loser Slovenija trudil tudi izven treningov in v hiši naredil največ kardio vaj, so tekmovalci izločili taktično. Jim zameri to potezo? Kako je poleg kilogramov izgubil tudi luskavico?

Od samega začetka je Sebastjan veljal za favorita, česar se je tudi zavedal. "V šov sem šel z namenom, da izgubim kilograme. Ker je bil cilj iskren in trden, sem dal vse od sebe, da bi ga dosegel in to kljub temu, da sem neizmerno pogrešal svojo družino. Vem, da so me podpirali od zunaj. Ni nam bilo lahko, a vsi smo se zavedali, da je bil to moj projekt za skupno dobro," je povedal. V intervjuju bo spregovoril tudi o tem, ali sotekmovalcem zameri njihovo taktično potezo na izločanju in razkril, da je poleg kilogramov v oddaji izgubil celo luskavico.

