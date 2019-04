Tekmovalci izločili Sebastjana, ker je najmočnejši člen #video

Presenečenje večera je bila Belma z največ izgubljenimi kilogrami, oddaja The Biggest Loser Slovenija pa se je zaključila s slovesom Sebastjana, ki so ga sotekmovalci taktično izločili.

"Odločili smo se taktično, ker si bil najmočnejši člen," so povedali Gaja, Belma in Ferid, ko so morali izbrati, kdo izmed trojice Christian, Pia in Sebastjan bo moral zapustiti šov The Biggest Loser Slovenija. Štajerec je s pokončno glavo odšel iz šova, kljub temu, da je ves čas veljal za favorita, a solz kljub temu ni uspel zadržati. "Zelo smo se povezali med seboj in smo kot nekakšna družina," je povedal Sebastjan.

Sicer pa je nocoj za veliko presenečenje večera poskrbela Belma, ki je shujšala največ in sicer nekaj več kot pet kilogramov. "Cel teden sem se tresla, saj sem vedela, da edina od tekmovalcev nimam olajševalnih okoliščin ta teden. Kljub temu pa se je moj trud poplačal," je bila navdušena po tehtanju.

Tekmovalce v šovu zdaj čaka še najbolj napet zadnji teden. Kakšne bodo naloge in izzivi ter koliko finalistov bo v tokratni sezoni The Biggest Loser Slovenija, pa bo znano že v prihodnjih dneh.

