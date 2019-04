Kdo se bo moral posloviti na zadnji izločilni oddaji? #video

En tekmovalec se približuje sanjam, druga tekmovalka je planila v jok, tretja bo edina brez olajševalnih okoliščin na tokratnem tehtanju in četrti trepeta v boju za obstanek ... Nocojšnja oddaja The Biggest Loser Slovenija bo prinesla veliko napetosti med tekmovalce in gledalce.

Izločilna oddaja šova The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu.

Zadnja klasična izločilna oddaja The Biggest Loser Slovenija bo danes prinesla veliko napetosti med tekmovalce. Še posebno bo na trnih Belma, ki kot edina tekmovalka ni imela olajševalnih okoliščin pri tokratnem tehtanju. Preostali tekmovalci so si na skušnjavi priigrali kilogram in pol odbitka na tehtanju, Ferid in Gaja pa sta osvojila tudi imuniteti. A pozor: te bosta lahko obdržala le pod pogojem, da se v zadnjem tednu nista zredila.

Kdo bo moral zapustiti šov, se bodo uresničile Christianove napovedi, da je naslednji "na vrsti za odstrel", kateri tekmovalec in s čim se približuje svojim sanjam ter zakaj je na oddaji jokala Pia, boste izvedeli že v nocojšnji oddaji.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

