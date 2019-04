Zasačena Pia: Nataša jo je soočila "špricanjem" treningov #video

Nataša Gorenc je izvedela, da je medtem, ko so tekmovalci v hiši pridno trenirali in se držali navodil trenerjev, Pia ta čas raje preživela v postelji. Kako je tekmovalko soočila z dejstvom?

"Koliko časa kardia ste delali? Predvsem me zanima Pia," je na jutranjem treningu pred izločilno oddajo tekmovalce povprašala trenerka Nataša. Le ti so bili s kardiom doma precej pridni, medtem ko se je Pia vajam kar izognila in ta čas raje počivala v postelji. Kaj je na to rekla Nataša in kako je bil videti zadnji trening pred vnovčnim tedenskim tehtanjem, si poglejte v spodnjem video posnetku.

