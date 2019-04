Bo obupana Pia odstopila od izziva? #video

Tekmovalci se bodo pomerili posamično. Med blazinami in trampolini se bodo težje znašla predvsem dekleta. "Čeprav je izziv videti preprost, je potrebno veliko koordinacije in spretnosti," sta na začetku napovedala trenerja Jan in Nataša. Poligon z različnimi ovirami je največ preglavic povzročal Pii, ki je med nalogo zapadla celo v krizo in potočila nekaj solz. Bo vendarle premagala samo sebe in dokončala izziv ali bomo priča prvemu odstopu, boste izvedeli že v nocojšnji oddaji.

