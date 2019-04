Imate težave s spanjem? Poskusite tole! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Nekateri tekmovalci imajo kljub utrujenosti težave s spanjem, zato so preizkusili nekaj novih tehnik.

"Imate težave s spanjem?" je zanimalo osebnega zdravnika tekmovalcev šova dr. Ladislava Golouha. Ker nekateri težko zaspijo, jim je zdravnik dal nekaj nasvetov, kako lažje zaspati in hkrati sanjati. Tekmovalci so se njegovih nasvetov razveselili, kako učinkoviti so, pa boste izvedeli že v nocojšnji oddaji.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.