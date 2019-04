Dekleti o Gaji: Ne zasluži si imunitete #video

Bližajo se zadnji tedni šova in fantje so med seboj precej prijateljski, medtem ko med dekleti prihaja do trenj in napetosti.

"Je mlada. Živi s starši. Vse ima in morala bi dati vse od sebe, a ne da. Vsi preostali se trudimo veliko bolj kot ona," sta prepričani Belma in Pia, ki sta si vzeli čas za pogovor o sotekmovalki Gaji, saj jima najbolj para živce. Odkar je svetlolaska dobila imuniteto, ki jo bo sicer lahko obdržala le, če do naslednjega tehtanja ne pridobi dodatnih kilogramov, so se razmere med dekleti nekoliko zaostrile, medtem ko je med fanti čutiti veliko manj napetosti in nesoglasij.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.