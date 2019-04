Olimpijec Damjan Fras obiskal tekmovalce šova #video

Tekmovalce je obiskal nekdanji smučarski skakalec in dobitnik olimpijske medalje, zdaj pa športni trener Damjan Fras. Njegovega obiska so se razveselili predvsem fantje, ki so spoznali enega svojih vzornikov.

"V čast mi bo opraviti trening pod njegovim nadzorom," je povedal Christian, ko je srečal nekdanjega smučarskega skakalca Damjana Fasa. No, tokratni trening je bil pod nadzorom vrhunskega športnika vse prej kot običajen, saj so se tekmovalci oblekli v posebna oblačila. Pulzi, ki so se sproščali ob vajah, so jih tresli kot elektrika. Kakšni so bili njihovi odzivi, si poglejte v zabavnem spodnjem videoposnetku.

