Jan končno preglasil Natašo #video

Tečejo zadnji tedni šova in ne predajajo se niti tisti tekmovalci, ki so do zdaj imeli nekoliko rezerve. "Tu hočem biti do konca. Ne bom se predala," je napovedala Pia, ki je bila do zdaj bolj v ozadju in so ji trenerji pogosto očitali, da varčuje z močmi. In ko smo ravno pri trenerjih, ne popuščata niti Nataša in Jan. Na tokratnem treningu je Janu nekajkrat celo uspelo preglasiti Natašo. Kako je bilo to videti, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.