Gregor končno spregovoril o svojem ljubečem odnosu z Gajo #video

Po številnih imunitetah ter odštevanju in prištevanju kilogramov zaradi nagrad in kazni z zadnjega izziva je moral šov zapustiti Gregor, ki je zadnji prišel v hišo The Biggest Loser Slovenija. Simpatični Kamničan je v intervjuju končno razkril, kakšen je bil v resnici njun odnos z Gajo, ali je preskočila iskrica, komu izmed sotekmovalcev najbolj privošči zmago ter kaj je prva stvar, ki jo je v šovu najbolj pogrešal in si jo bo privoščil doma. "Do finala se bom doma trudil izgubiti maksimalno število kilogramov, prav tako pa se veselim, da bom končno spet zaigral tenis," je še povedal 30-letnik.

