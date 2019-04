Šov v solzah zapustil Gregor #video

Nocojšnja izločilna oddaja je postregla z obilico preobratov. Tekmovalci so prvič tekmovali posamično, šteli pa niso le njihovi izgubljeni kilogrami, pač pa tudi pribitki, odbitki in imunitete, ki so si jih prislužili v tem tednu. Na koncu sta se na izločanju znašla sostanovalca, za katera se je ves čas šušljajo, da je med njima več kot prijateljstvo, Gaja in Gregor.

Odločilni glas je podal Sebastjan, ki se je odločil, da bo igral nekoliko taktično. Čeprav s težkim srcem, je svoj glas za izločitev namenil Gregorju.

Tekmovalec, ki se je kot zadnji vselil v hišo The Biggest Loser Slovenija, se je sicer z nasmehom na obrazu poslovil od sotekmovalcev, veliko več čustev pa je pokazal v hiši, ko je pospravljal svoje stvari. "Nisem izpolnil svojih pričakovanj. Zdaj se bom moral potruditi zunaj šova, da pridem pod sto kilogramov," je povedal Gregor.

