Klara Hrovat Vidmar se vrača v šov: Kako je videti zdaj? #video

The Biggest Loser Slovenija

Klara Hrovat Vidmar , zmagovalka druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija, se je vrnila v oddajo, tokrat kot motivatorka in navijačica za dekleta. Kako je videti zdaj?

Klara Hrovat Vidmar je obiskala tekmovalce letošnje sezone. "Odločila sem se, da jih obiščem na treningu in jih dodatno spodbudim. Točno vem, kaj preživljajo, zato bodo zagotovo veseli kakšnega nasveta, " je povedala simpatična in vedno nasmejana temnolaska. Sicer pa Klara priznava, da navija za dekleta. Kakšne spodbudne besede jim je namenila in kako je videti leto dni po koncu šova, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

