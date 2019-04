Pia v solzah: ljubezen jo je strla #video

"Prevzela so me čustva. S fantom sva zelo povezana, veliko se pogovarjava in edina sem, ki še nisem imela stika z domačimi," je Pia potožila sotekmovalcem, potem ko so jo našli objokano v sobi. "Počuti se kot grdi raček in čaka, da vidi svojega zaročenca," je povedala Belma in jo skušala potolažiti. S solzami je Pia ganila tudi Ferida, ki ji je namenil objem in nekaj svojega humorja.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.