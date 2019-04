Gaja v jok spravila razočarano Belmo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Sladica je bila tista, ki je na tokratni skušnjavi prinesla imuniteto Gaji in solze ter jezo njenih sotekmovalcev.

"Na bruhanje mi je šlo, ko sem jo gledala. Gaja si ne zasluži imunitete, ker se ne trudi," je bila odločna objokana Belma po tem, ko se je najmlajša tekmovalka šova odločila pojesti sladico v zameno za imuniteto. Kot kaže se je taktiziranje začelo na polno in karte je s to potezo prva vrgla na mizo Gaja. Belma, ki je tudi sicer bila edina, ki se je odpovedala skušnjavi s hitro prehrano, je prepričana, da si imuniteto sicer najbolj zaslužite Christian in Sebastjan.

