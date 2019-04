Presenečeni Ferid zmagal in si prislužil imuniteto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Na plezalno-trampolinskem izzivu so se bolje odrezali fantje. Ferid si je z zmago prislužil imuniteto, razočarana Pia pa je od izziva odstopila.

Najboljša sta bila Christian in Ferid, ki sta do zadnjega trepetala za zmago. Na koncu je voditeljica Saša Lendero za zmagovalca razglasila Ferida, ki je za nagrado prejel imuniteto. "Šlo je na tesno, zato sem zmage še toliko bolj vesel," je povedal.

Na drugi strani je bil zelo razočaran Christian, ki je takoj po izzivu odšel v hišo na kardiotrening. "Moram se boriti do konca, saj mislim, da sem naslednji na vrsti za odstrel v petkovi oddaji," je napovedal. Dekleta so bila na tokratnem izzivu nekoliko slabša, edina, ki izziva ni prestala in je odstopila, pa je bila Pia.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.