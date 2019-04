Čustveno srečanje: Sebastjana obiskala njegova sedemčlanska brazilska družina #video

Sebastjana je obiskala njegova sedemčlanska brazilsko-slovenska družina, o njegovih kilogramih in shujšanem videzu pa so imeli veliko povedati predvsem njegovi otroci.

Solze so tekle v potokih. Sebastjana so prišli obiskat njegova žena in šest otrok. Ti ga že neizmerno pogrešajo in z lepimi besedami o Sebastjanu niso skoparili. "Težko je brez njega, za vse sem sama, a vem, da mu bo hujšanje pomagalo tudi naprej v življenju," je povedala žena Monica, ki prihaja iz Brazilije. Kako je bilo videti njihovo srečanje in kaj so o očetu povedala dekleta, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

