Padci, izdaja in finalni tek - nocoj bo na sporedu zadnji izziv, ki bo določil finaliste #video

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu samo še NOCOJ ob 21. uri. FINALNA ODDAJA letošnje krajše sezone šova, ki je trajala dva meseca, pa bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

Pričakovanja in nervoza tekmovalcev so na vrhuncu. V nocojšnji oddaji bo znano, koliko in kateri tekmovalci se bodo uvrstili v finale letošnje sezone šova The Biggest Loser Slovenija. Pred njimi je še zadnji in hkrati najtežji izziv, na katerem se bodo borili med sabo in sami s seboj. Na štadionu bodo morali odteči 1.200 metrov, pri čemer jih bodo v prvih dveh krogih teka spremljali nahrbtniki. Vsak tekmovalec bo namreč na sebi nosil nahrbtnik obtežen s toliko kilogrami, kolikor znaša razlika od njihove začetne do današnje teže, skupaj 112 kilogramov.

Sicer pa bosta v današnji oddaji za presenečenje poskrbeli tudi dve dekleti. Gaja bo prekršila dogovor skupine in ujezila sotekmovalce, ki ji bodo očitali nekolegialnost, Pia pa se bo med tekom spotaknila in padla. Nekaj napetih utrinkov iz zadnjega finalnega teka si oglejte v spodnjem videoposnetku, kdo izmed petih tekmovalcev si bo na koncu prislužil mesto v finalu, pa bo znano v nocojšnji oddaji.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.