Gregor v objemu druge: je Gaja že pozabljena? #foto

Tekmovalec tretje sezone šova The Biggest Loser Slovenija Gregor Horvat je v šovu nase opozoril predvsem s tem, da so v hiši med njim in finalistko šova Gajo Rozman preskakovale ljubezenske iskrice. Kaj pa se z "golobčkoma" dogaja po koncu šova? Vse kaže, da so se strasti ohladile, saj smo Gregorja že ujeli v objemu druge.