To je prva izjava zmagovaleca šova The Biggest Loser Slovenija #video

Po Bojanu Papežu in Klari Hrovat Vidmar, smo dobili še tretjega zmagovalca šova The Biggest Loser Slovenija. To je postal Cristian Baranašić, ki je tekom šova izgubil kar 46,1 kilograma telesne teže in poleg velike zmage domov odnesel tudi ček v vrednosti 46 tisoč evrov. Poglejte, kaj je takoj po zmagi povedal presrečni zmagovalec.