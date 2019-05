Tako so videti finalisti šova The Biggest Loser Slovenija nekaj dni pred velikim finalom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Že v petek ob 21. uri bo na Planetu finale tretje sezone resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, v katerem se bodo pomerili Gaja, Christian in Ferid. Tako so videti danes.