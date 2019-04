Moška finalista šova sta se okrepila z že znano zasedbo šova #video

Pred finalom šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu 10. maja 2019 ob 21. uri na Planetu, Gaja prisega na borilne veščine, Ferid in Christian pa na že znane obraze in trenerje resničnostnega šova.

Vsak dan smo bližje zadnji finalni oddaji šova The Biggest Loser Slovenija, ki bo določila velikega zmagovalca letošnje sezone. In medtem ko Gaja prisega na borilne veščine, se druga dva finalista Cristian in Ferid zanašata na "stare" prekaljene mačke resničnostnega šova. Ferid trenira z Natašo Gorenc. "Zares se trudi po najboljših močeh tudi zdaj, ko so ugasnile kamere, in verjamem, da mu bo uspelo doseči cilj," je prepričana Nataša.

Na drugi strani pa se je Cristian odločil za podporo svojega trenerja modre ekipe Jana Kovačiča. "Od sebe vsi dajemo svoj maksimum, zato se končnih rezultatov že zelo veselim," je povedal Jan. Na enega od treningov pa je tekmovalca prišla spodbujat tudi sotekmovalka Belma.

Kdo od tekmovalcev je ubral najboljšo tehniko, bo znano že čez teden dni.

