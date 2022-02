Kdaj lahko pokličete številko 112?

Vsak dan od tri do pet prebivalcev Slovenije doživi srčni zastoj, kar je ena od situacij, ki največkrat zahteva klic na številko 112. Ko pride do nenadne življenjsko ogrožajoče situacije, je bolnišnica velikokrat predaleč. Takrat življenja rešujejo reševalna vozila na terenu. Osebe, ki se prve odzovejo, oziroma prvi posredovalci na kraju dogodka takoj začnejo izvajati ukrepe za ohranitev življenja.

Lani smo Slovenci opravili kar 1.430 klicev na številko 112 na dan. Foto: STA

Številko 112 lahko pokličete, ko potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice, ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja, pa tudi če ob nesreči ali povečani nevarnosti naravne ali druge nesreče potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

kdo kliče,

kliče, kaj se je zgodilo,

se je zgodilo, kje se je zgodilo,

se je zgodilo, kdaj se je zgodilo,

se je zgodilo, koliko je ponesrečencev,

je ponesrečencev, kakšne so poškodbe ,

, kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ...),

na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ...), kakšno pomoč potrebujete.

Lani več klicev kot leto prej

11. februar (11. 2.) je evropski dan številke za klic v sili 112. Foto: STA

V Sloveniji je vsem zagotovljeno 24-urno zdravstveno varstvo, ki se izvaja na 54 lokacijah (na terenu in v ambulantah). V dnevnem času je teh lokacij 63. Zunajbolnišnično nujno medicinsko pomoč izvajajo mobilne enote z reševalnimi vozili na terenu in v ambulantah nujne medicinske pomoči. Ekipo nujnega reševalnega vozila pa sestavljata zdravstveni reševalec in diplomirani zdravstvenik ter po potrebi tudi zdravnik.

Na klic v sili 112 se Center za obveščanje RS in 13 Regijskih centrov za obveščanje odzivajo neprekinjeno 365 dni v letu. Z delovanjem Regijskih centrov za obveščanje je vsem državljanom zagotovljena nujna medicinska pomoč.

Lani so regijski centri prejeli 524.656 telefonskih klicev na številko 112, kar je povprečno več kot 1.430 klicev na dan. To je za 1,94 odstotka več kot leta 2020. Največkrat, in sicer več kot 149.833-krat, so ljudje klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. V takšnih primerih operater v Regijskem centru za obveščanje preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč.

11. februar (11. 2.) je evropski dan številke za klic v sili 112, ki jo lahko pokličete na območju celotne Evrope, je brezplačna in dosegljiva 24 ur dnevno in sedem dni v tednu.

Oprema, ki reševalcem pomaga, da uspešno rešujejo življenja

Reševalci so vedno v pripravljenosti. Foto: Shutterstock

Kakovost reševalne opreme je pri reševanju ponesrečencev vedno bistvenega pomena. Reševalna vozila so popolnoma opremljena za obvladovanje vseh situacij: naj bo to možganska kap, padec s stopnic, zastrupitev, prometna nezgoda ali strelna rana. Toda ali veste, kakšna reševalna oprema je v vozilih, ki ljudi vrača v življenje? V reševalnem vozilu sta vedno na voljo EKG monitor in defibrilator. EKG monitor spremlja vitalne znake pacienta, defibrilator pa uporabljajo pri srčnem zastoju.

Steznik za imobilizacijo hrbtenice je bistvenega pomena, ko pri pacientu ugotovijo ali posumijo na poškodbo hrbtenice, kar je zelo pogosto pri prometnih nesrečah. Steznik za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju omogoča reševalcem, da lahko pacienta potegnejo iz poškodovanega avtomobila.

Reševalci morajo za uspešno delo dobro poznati opremo, s katero delajo. Foto: Shutterstock

Trgovina z reševalno opremo Medic-UM v Velenju Prenosni ventilatorji in sistemi za aspiracijo ter kisikove jeklenke pomagajo reševalcem reševati dihalne stiske oziroma odstranjevati izločke iz ust, nosu in sapnika na poti do bolnišnice. Vsako reševalno vozilo mora imeti tudi infuzijsko črpalko, ki omogoča natančno odmerjanje različnih zdravilnih učinkovin. Z inhalatorji pa reševalci bolniku dovajajo zdravila skozi meglico, tako da ga bolnik vdihava na poti v bolnišnico.

Poleg povojev, oblog, kompres in prevez, ki ne smejo manjkati v nobenem medicinskem kompletu, morajo reševalci uporabljati tudi merilnike krvnega tlaka.

Za prevoz bolnikov so nujna dobra nosila, kjer lahko bolniku imobilizirajo hrbtenico pri sumu na poškodbo, sicer pa bolniku, ki ne more sam hoditi, najpogosteje pomagajo z reševalnimi transportnimi vozički.

Enostavna naprava, ki pomaga v kritičnih trenutkih

Ko pride do zastoja srca, se vzrok zanj lahko odpravi s sunkom električnega toka. AED ali avtomatski zunanji defibrilatorji so medicinske naprave, ki reševalcem s pomočjo električnega sunka pomagajo tako, da ponovno poženejo srce in s tem tudi rešijo življenje. Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno desetih minutah. Možnost preživetja je vsako minuto manjša za kar deset odstotkov. Možgani pa začnejo nepopravljive okvare dobivati že po nekaj minutah, zato v nobenem reševalnem vozilu ne sme manjkati defibrilator. V Sloveniji je tudi že več kot 500 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev.

