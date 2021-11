Ko gre zares, je pomoč te naprave nujna za preživetje

Nenadni srčni zastoj je najpogostejši vzrok smrti odraslih v Evropi. V Sloveniji zastoj srca vsak dan doživi približno deset ljudi, od tega jih skoraj polovica umre. Zgodnje oživljanje pri srčnem zastoju lahko za od dva- do trikrat izboljša preživetje bolnikov ob srčnem zastoju.

Nenadni srčni zastoj je nenadna prekinitev mehanskega delovanja srca, ki nenadno preneha črpati kri v obtok. Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno desetih minutah. Možnost preživetja je vsako minuto manjša za kar deset odstotkov. Možgani pa začnejo nepopravljive okvare dobivati že po nekaj minutah.

Nevarno stanje, ki potrebuje takojšnjo pomoč

Kar od 60 do 80 odstotkov nenadnih srčnih smrti se zgodi v domačem okolju. Večina zastojev srca in posledičnih smrti se pripeti zunaj bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Kar od 60 do 80 odstotkov nenadnih srčnih smrti se zgodi v domačem okolju.

Vzroki za nevarno stanje se večinoma lahko odpravijo s sunkom električnega toka. AED ali avtomatski zunanji defibrilator s pomočjo električnega sunka namreč pomaga tako, da ponovno požene srce in s tem tudi reši življenje.

Veliko ljudi je prepričanih, da kot očividci brez strokovnega znanja ne morejo veliko pomagati. To prepričanje je zmotno, saj očividec lahko naredi toliko kot zdravnik brez opreme. Z uporabo defibrilatorja pa skoraj toliko kot reševalna ekipa z vso opremo. V Sloveniji je že več kot 500 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev.

S široko dostopnostjo defibrilatorjev imajo očividci možnost, da začnejo postopke oživljanja že veliko pred prihodom reševalne ekipe, ki povprečno potrebujejo od deset do 15 minut.

Oseba se je zgrudila, kaj pa zdaj?

Vsaka pomoč je boljša, kot da pomoči ne nudimo. Pri človeku, ki se je zgrudil na tla, najprej preverimo, ali diha: k obrazu bolnika prislonimo uho in lice, da slišimo, čutimo, z očmi pa gledamo, če se prsni koš dviga.

Če bolnik diha, ga damo v položaj za nezavestnega, če ne diha, takoj pokličemo pomoč na 112 in povemo:

kdo kliče,

kaj se je zgodilo,

kje se je zgodilo,

kdaj se je zgodilo,

koliko je poškodovanih,

kakšno pomoč potrebujemo.

Tudi če nismo prepričani, da gre za srčni zastoj, ukrepamo, kot da ima oseba srčni zastoj!

Med oživljanjem neprekinjeno izvajamo masažo srca.

Če imamo velike pomisleke, umetnega dihanja ni treba izvajati, dovolj je zunanja masaža srca, ki jo v tem primeru izvajamo neprekinjeno. Z učinkovitimi stiski prsnega koša poganjamo kri po telesu, nadomeščamo delovanje srca in skrbimo, da možgani in srčna mišica dobijo vsaj minimalno količino kisika in energije zaradi pretoka krvi, na ta način pa celice počasneje odmirajo.

Takoj, ko smo ugotovili, da oboleli ne diha, in poklicali pomoč, začnemo temeljne postopke oživljanja: 30 masaž : 2 vpiha.

Zelo priporočljiva je uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki brez masaže srca ni učinkovita. Če je ta na voljo v bližini, prosimo nekoga, da nam ga prinese. Pred začetkom si nataknemo rokavice za enkratno uporabo. Ko odpremo AED, nam aparat takoj začne dajati govorna navodila, kaj je treba storiti.

Reševanje življenj je lahko preprostejše

Defibrilatorji podjetja Medicum samodejno opravijo testiranje vseh komponent v aparatu in s tem zagotavljajo najvišjo mogočo varnost ob uporabi.

AED HR-501 je povsem nov defibrilator na slovenskem trgu, ki ima nameščeno vodenje v slovenskem jeziku. Poleg najnižje cene v Sloveniji ponuja tudi najnižje stroške vzdrževanja (zamenjava baterije in elektrod), prav tako aparat ne potrebuje servisnih pregledov in s tem povezanih stroškov, saj AED samodejno opravi testiranje vseh komponent v aparatu in s tem zagotavlja najvišjo mogočo varnost ob uporabi.

V primeru napake v delovanju aparat samodejno prepreči proženje električnega sunka in s tem prepreči morebitne poškodbe.

V kompletu poleg aparata dobite: baterijo, elektrode in zaščitno torbo.

Glavne prednosti defibrilatorja AED HR-501:

enostaven za uporabo tako za odraslo kot tudi za pediatrično populacijo z enim kompletom elektrod,

slovenska navodila za uporabo in glasovno vodenje v slovenskem jeziku,

izjemno kompakten in vzdržljiv aparat, zaščiten pred padci, vdorom prahu in vlage,

minimalni stroški vzdrževanja: menjava baterije na od štiri do pet let oziroma 200 šokov, menjava defibrilacijskih elektrod na dve leti oz. po preteku roka uporabe.

Ob nakupu podjetje Medic-UM izvede brezplačno izobraževanje s področja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) za do deset oseb.

Pripravljajo tudi izobraževanja s področja nujne medicinske pomoči (NMP) za manjše in večje skupine s simulacijskimi prikazi primerov.