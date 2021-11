Naravno, varno in učinkovito nad zimske nadloge

Foto: Getty Images

Prva linija obrambe naj bo vedno osnovna prehrana, ki jo vsakodnevno uživamo. Pa ne gre le za tisto, kar smo jedli ta teden, ampak skozi vse leto.

Hrana kot prva obrambna linija

Že preden se zmanjša odpornost organizma, moramo telesu dovajati vse hranilne snovi z uravnoteženo, visoko hranljivo hrano, ki naj bo sezonska in lokalna. Takšna prehrana vsebuje mikrohranila, ki so primerna za naš organizem, in nam bo pomagala, da bomo bolje opremljeni pričakali zimo. S pestro in uravnoteženo prehrano zaužijemo dovolj vitaminov in mineralov za dnevne potrebe organizma.

Vsak dan bi morali pojesti približno pol kilograma surovega sadja in zelenjave, ki nas oskrbi z vitamini, vlakninami in drugimi zaščitnimi snovmi.

Jeseni potrebujemo malce pomoči

Jeseni smo tveganjem zaradi sezonskih obolenj še posebej izpostavljeni, saj veliko več časa preživljamo v zaprtih prostorih. Ko pride do občasnega pomanjkanja posameznih hranil, na primer v zimskem času, so prehranska dopolnila lahko koristna.

Tradicionalno se Slovenci najprej "oborožimo" z medom in drugimi čebeljimi pridelki, sledijo vitaminski in mineralni pripravki, omega-3 in omega-6 maščobne kisline, probiotiki ter rastlinski izvlečki.

Veliko ljudi jemlje prehranska dopolnila, ko se soočijo s prebavnimi težavami, utrujenostjo, bolečinami v sklepih in zmanjšano odpornostjo organizma. Ženske prisegajo na probiotike in koencim Q10, moški na rastlinske izvlečke in prehranska dopolnila za športnike.

Vitamini in minerali nujni za delovanje organizma

Kadar je naša prehrana osiromašena, moramo razmisliti o jemanju prehranskih dopolnil, ki seveda ne smejo nadomestiti raznolike hrane. Sploh v jesenskem in zimskem obdobju se veliko ljudi odloča za preventivno jemanje vitaminsko-mineralnih pripravkov.

Vitamini in minerali so za delovanje človeškega organizma nujni, saj imajo pomembno vlogo pri telesnih metabolnih procesih – magnezij in cink vsak zase nadzirata več kot 200 encimov.

Minerale, kot so železo, kalcij, magnezij, fluor, natrij, kalij, žveplo, klor, jod, cink, mangan, baker, selen, moramo vse življenje v organizem vnašati s hrano, vodo in zdravili.

Tudi v obdobju povečane porabe, kot sta nosečnost in pospešena rast, ali pa pri patoloških stanjih in hudih telesnih ter duševnih obremenitvah se je po posvetovanju z zdravnikom ali farmacevtom smiselno odločiti za določene dodatke.

Čeprav si vsi želimo, da bi nam prehranska dopolnila na hitro izboljšala zdravstveno stanje ali počutje, pa moramo vedeti, da to niso zdravila, niti nimajo zdravilnih učinkov. Prehranska dopolnila so živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano posameznika in so zgoščeni viri hranil ali drugih snovi, ki imajo hranilni ali fiziološki učinek. Največkrat uporabljene sestavine v prehranskih dopolnilih so vitamini, minerali ter rastline in njihovi izvlečki.

Pri jemanju prehranskih dopolnil nujno upoštevamo priporočene dnevne odmerke ter preverimo morebiten vpliv prehranskih dopolnil na delovanje zdravil.

Prehranska dopolnila za vsako domačo lekarno

TERRANOVA: prvovrstna, najbolj kakovostna, varna in do narave ter virov prijazna prehranska dopolnila

Terranova železo v obliki bisglicinata je blago do prebavil in ne povzroča zaprtja. Priporoča se ga ob utrujenosti, šibkosti in izčrpanosti, zaradi svoje vloge pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina pa je primeren tudi ob močnih mesečnih krvavitvah in intenzivnem ukvarjanju s športom. Železo ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina in pri delovanju imunskega sistema.

Kompleks TERRANOVA Multinutrienti je odličen celosten multivitaminski pripravek za vsak dan. Multivitaminski dodatek se priporoča osebam z nezdravim življenjskim slogom, osebam, izpostavljenim okoljskim toksinom, in v obdobju povišanega stresa in povišanih potreb. Vsebuje 27 različnih vitaminov in mineralov v biološko aktivnih oblikah.

Bioandina RDEČA MACA kompleks je prehransko dopolnilo z izvlečkom rdeče mace ter vitaminoma B6 in B12. Maca je odporna, adaptogena rastlina, ki raste na 3.950 metrih nadmorske višine v perujskih Andih. Zaradi suhega podnebja in nadmorske višine je maca posebna superhrana.

BetterYou: učinkovita alternativa tabletam in kapsulam v obliki pršil

BetterYou Železo 10 v spreju je izvirna rešitev za slabo absorpcijo železa in vse prebavne motnje, ki po navadi spremljajo prehranska dopolnila z železom, hkrati pa ne povzroča neugodja v želodcu oz. črevesju. V dnevnem odmerku je 10 mg železa. Razpršilo ima odličen naraven okus granatnega jabolka.

BetterYou Kurkuma v spreju je prvo in edino ustno pršilo s kurkumo na svetu. Zasnovano je po revolucionarni formuli, ki zagotavlja večji izkoristek treh aktivnih kurkuminoidov in zagotavlja neprimerljivo boljšo absorpcijo kot tablete in kapsule. Dnevni odmerek vsebuje kar 850 mg Cyclocurmina®, kar je ekvivalentno 1.300 mg kurkume. Ima odličen naraven okus pomaranče.

BetterYou VITAMIN B12 je ustno pršilo z najučinkovitejšo obliko vitamina B12 – metilkobalaminom. Dodan ima še krom in ekstrakt zelenega čaja. V spreju je izjemno močna koncentracija B12 – kar 1.200 μg v dnevnem odmerku. Ima odličen naraven okus marelice. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je sklenila, da sprejemljive zgornje količine dnevnega vnosa vitamina B12 ni treba določiti in da so zelo visoki dnevni vnosi popolnoma varni. Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Fitobimbi: naravna lekarna za otroke po tradicionalnih recepturah naših babic

Fitobimbi Imuno je peroralna suspenzija, ki s svojimi naravnimi učinkovinami v času sezonskih obolenj in v stresnih otroških obdobjih podpre imunski sistem otroka. Opnasti grahovec naravno krepi imunski sistem. Šipek prispeva k dvigovanju odpornosti. Sibirski ginseng je podpora v primerih šibkosti, izčrpanosti, utrujenosti. Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin E in baker imata vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Vitamin B6 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Fitobimbi Vitamix je peroralna suspenzija, ki vsebuje 11 vitaminov in rastlinskih izvlečkov za otroke kot dodatek k prehrani. Uporablja se od prvega leta naprej. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti, dlesni, kože, zob. Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

NaturesAid: podjetje z visokokakovostnimi prehranskimi dopolnili, ki deluje že več kot 30 let

KOLAGEN BEAUTY FORMULA je sestavljena iz skrbno izbranih hranilnih snovi za vzdrževanje zdravja kože, las in nohtov. Sestavljena je iz 100 % hidroliziranega čistega morskega kolagena (tip II). Kolagen je beljakovina, ki tvori glavno sestavino vezivnega tkiva, kot so kite, vezi in koža.

VITAMIN B KOMPLEKS IN VITAMIN C prispevata k zmanjševanju utrujenosti in normalnemu delovanju živčnega sistema.

KALCIJ, MAGNEZIJ IN CINK prispevajo k ohranjanju zdravih kosti, zob in mišic.

KALCIJ, MAGNEZIJ IN VITAMIN D3 prispevajo k vzdrževanju normalnih kosti, zob in mišic.

