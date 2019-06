Katera porodnišnica se vam je najbolj usedla v srce? #video #anketa

Projekt Moja porodnišnica, v katerem smo vam prek zgodb zaposlenih in novopečenih staršev predstavili prav vse slovenske porodnišnice, se je končal. Vseh naših 14 porodnišnic se lahko pohvali z nadvse požrtvovalnim in zelo strokovnim osebjem ter sodobno opremo, kar je ključno za varno vodenje nosečnosti in varne porode. A prav vsaka porodnišnica je zgodba zase …

Slovenija je majhna in zdrava nosečnica, ki nima nobenih težav, lahko izbira, kam bo šla rodit. Nekatere pri tej odločitvi vodi želja po čim večji domačnosti in individualni obravnavi, spet druge želijo roditi tam, kjer dela njihov zdravnik ginekolog. Tretje se zanimajo za porodnišnice, ki imajo na voljo pisano paleto farmakoloških sredstev za lajšanje porodne bolečine, nekatere pa, ravno obratno, želijo roditi v porodnišnici, ki slovi po naravnem načinu rojevanja.

Želje so različne in na koncu je pomembno predvsem to, da bodoča mamica za svojo odločitvijo, kam bo šla rodit, neomajno stoji. In da se prepusti in zaupa osebju, ki je tam zato, da je v oporo njej ter da poskrbi tako za njeno varnost kot za varnost njenega otročka.

Če si želite osvežiti spomin in si še enkrat ogledati videoreportažo iz katere od naših porodnišnic, le kliknite na želeno porodnišnico na spodnjem zemljevidu.

Gotovo pa imata vsaka mamica in vsak očka porodnišnico, ki jima je še posebej pri srcu. Najverjetneje tisto, kjer so na svet prijokali njuni otroci. Zdaj imate besedo vi. S klikom v spodnji anketi lahko oddate glas za tisto porodnišnico, ki se je vam usedla v srce. Tisto, ki je po vašem mnenju najboljša.

Opozarjamo, da ne gre za kakršnokoli ocenjevanje strokovnosti in ustreznosti njihovega dela, temveč za osebne preference vas, dragih bralk in bralcev. Porodnišnice v anketi so razporejene po vrstnem redu, po katerem smo jih v sklopu projekta predstavljali na našem portalu.