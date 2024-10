Kako se na megleno jesensko jutro spraviti v boljšo voljo?

Hladen zrak in megla sta za jesensko jutro povsem normalen pojav, ki pa marsikoga negativno naravna že ob samem začetku dneva. Pomembno je, da si jutro naredimo lepo in udobno, takšno, ki nas bo napolnilo s pozitivno energijo, čeprav je zunaj mraz, ki ga spremlja še megla. V članku vam razkrivamo nekaj nasvetov, ob upoštevanju katerih bo vaše jutro še lepše.

Telefon naj ne bo prvi na vrsti

Marsikdo odpre oči in najprej pogleda na telefon, odpre socialna omrežja, novice in sporočila ter svojo glavo že navsezgodaj zjutraj napolni z mnogimi informacijami, ki pravzaprav niso ravno potrebne. Namesto tega si raje vzemite čas, ki ga boste izkoristili zase. Razmišljajte o sebi, o pozitivnih stvareh, ki bodo poskrbele, da bo vaš začetek dneva čudovit.

Foto: Shutterstock

Mirno jutro namesto hitrega tempa

Po jutru se dan pozna, zato naj bo v mirnem tempu in brez dodatnega stresa. Tako bo vaša glava čez dan ves čas na mestu in v svojem miru. Vsekakor je to način, ki bo poskrbel, da boste ves dan bolj osredotočeni.

Foto: Shutterstock

Tehnika ogledala in pozitivnih besed je učinkovitejša, kot si mislite

Ko greste zjutraj v kopalnico, se postavite pred ogledalo in si izrecite štiri pozitivne stvari. Lahko opišete, kako se želite počutiti, katere so vaše pozitivne lastnosti, kateri so vaši cilji in še kaj drugega. To bo poskrbelo za obilo pozitive, ki se ji ne boste mogli upreti.

Foto: Shutterstock

Kava ali čaj za dober začetek dneva

Ste eni izmed tistih, ki si zjutraj vzamejo čas za pitje kave ali čaja? To je vsekakor odlično za miren začetek dneva. Bolje se je zbuditi prej in začeti dan v miru, kot pa po nepotrebnem hiteti in biti v stresu.

Foto: Shutterstock

Knjiga namesto telefona

Jutra so lahko zelo lepa, če smo organizirani in mirni. Ob pitju kave ali čaja se osredotočite na branje knjige. Odlična izbira je psihološka knjiga, ki bo vaše počutje naredila še pozitivnejše. Ni treba, da preberete veliko, to je lahko le par strani, važno je, da svojo pozornost v tem času ne namenite telefonu in ostalim motečim dejavnikom.

Foto: Shutterstock

Namesto branja se lahko odločite za pisanje

Normalno je, da nismo vsi za vse, zato tudi branje knjig ne odgovarja čisto vsakemu. Če vas branje ne privlači, se lahko namesto tega odločite za pisanje dnevnika oziroma česarkoli, kar bi si želeli vtisniti na list papirja.

Foto: Shutterstock

Nega obraza in urejenost

Nekaj minut namenite tudi negi svojega obraza in telesa. Obraz si operite z mrzlo vodo in nanj dodajte dnevno kremo. Če se boste bolje počutili, lahko uporabite tudi nekaj ličil. Čisti in urejeni lasje velikokrat pripomorejo k večji samozavesti, zato poskrbite tudi zanje.

Foto: Shutterstock

Preberite še: