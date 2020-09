Kako pred sezono gripe in prehladov okrepiti svoj imunski sistem

Držanje medsebojne razdalje, redno umivanje rok in nošenje zaščitne maske v zimskih mesecih ne bo dovolj za zaščito pred virusi, potreben je tudi okrepljen imunski sistem, na kar pa je treba misliti vsak dan.

Kaj pa zgradi dober in močan imunski sistem? Potrebni so zdrava, uravnotežena in polnovredna prehrana, redno gibanje, dober spanec, izogibanje kajenju in pitju alkohola ter čim manj stresa.

Kaj jesti?

Najboljši in najuporabnejši nasvet pri prehrani, ki se ga je vredno držati skozi vse leto, je: "jejte mavrico". To pomeni, da vsak dan poskrbite, da se na vašem krožniku znajde čim več barvitih živil. Vse barve, ki jih narava daje v sezoni: rumena, zelena ali rdeča paprika, korenček, brokoli, jajčevec, cvetača, špinača, borovnice, jagode ... Jeseni bodo to bolj zemeljske barve, a še vedno raznolike: rdeče zelje, kostanj, repa, buča.

Ob tem ne pozabite na "večne klasike", oreščke in semena, ki poskrbijo za zadosten vnos maščob in beljakovin, na kaše, ki jih lahko pripravite iz ovsenih kosmičev, ajde, pire, prosa. Potem so tu še stročnice, kot so čičerika, grah, fižol in leča, ki obogatijo vsako jed in iz katerih lahko pripravljate slastne tople enolončnice in juhe.

Priročen nasvet: ko kuhate enoločnico ali juho, povečajte količine in ostanek zamrznite za dneve, ko se vam ne bo ljubilo preživljati časa v kuhinji, a bi vseeno pojedli nekaj zdravega.

Tople juhe in enolončnice bodo prihodnjih nekaj mesecev super ideja za obrok. Foto: Getty Images

Sprostite se

Že več raziskav je pokazalo, da vsakodnevni stres ruši še tako močan imunski sistem, zato je pomembno, da vsak dan poskrbite za popoln odklop, naj bo to v obliki hobijev, telovadbe ali gledanja najljubše serije. Tudi igranje računalniških igric pomaga, a seveda v mejah normale.

Če pa potrebujete popoln odklop, a ne veste, kako se tega lotiti, si na pametni telefon naložite eno od številnih aplikacij, ki ponujajo meditacijo ali pomiritev skozi zgodbe, ali glasbo.

Poskrbite za dovolj spanca

Tudi premalo spanca lahko načne imunski sistem, zato se skušajte vsak večer v posteljo odpraviti ob isti uri, pri čemer poskrbite za vsaj sedemurni spanec. Odrasli naj bi potrebovali od sedem do osem ur spanja na noč.

Strokovnjaki ob morebitnih težavah priporočajo, da vsaj pol ure pred spancem ne uporabljate pametnega telefona, saj njegova svetloba vpliva na kakovost spanca. Telefon naj bo čez noč nastavljen tako, da vas ne bo zbujal, kar pomeni nič obvestil, s katerimi se zasveti zaslon, in izklopljen zvok. Če je le mogoče, telefon nastavite na letalski način ali preklopite na možnost "ne motite", pri kateri lahko sami določite, kateri klici so sredi noči sprejemljivi.

Vsak dan poskrbite za od sedem do osem ur spanca. Foto: Getty Images

Ne kadite, alkohol pijte odgovorno

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da sta kajenje in čezmerno pitje alkohola škodljiva za vaše zdravje, povzročita lahko srčno-žilne bolezni in raka, seveda pa načneta tudi imunski sistem.

Telo je lahko bolj dovzetno za prehlade in je na splošno slabše pripravljeno na boj z boleznimi, s katerimi se nato spopada dlje in težje.

Najboljša izbira tekočine bo vedno voda, takoj za njo pa nesladkani čaji ali voda s citrusi.

Redna telovadba

Krajši in hladnejši dnevi lahko demotivirajo pri rekreaciji, a tudi v zimskih mesecih je zelo pomembno, da poskrbite za vsaj pol ure gibanja na dan. Če vam ni do rekreacije zunaj, jo opravite doma, saj lahko danes s pomočjo tehnologije tudi med štirimi stenami poskrbite za odličen trening.

Telovadba izboljša cirkulacijo, okrepi mišice, izboljša vzdržljivost in vpliva tudi na boljše počutje, kar je pozimi še toliko pomembnejše kot v toplejših in bolj sončnih mesecih.

Jemanje dodatnih vitaminov ni nikoli slaba ideja. Foto: Getty Images

Poskrbite za dodatne vitamine

O krepitvi imunskega sistema smo se tik pred izbruhom pandemije novega koronavirusa pogovarjali z Diano Vlahinič, certificirano svetovalko tradicionalne kitajske medicine in študentko naturopatije, ki poleg vsega naštetega priporoča še dnevno jemanje prehranskih dodatkov, natančneje probiotikov, vitamina D3 in vitamina C ter antivirusno zelišče, sirup črnega bezga.

Poleg vitamina C so pomembni še vitamini B-skupine, vitamin A, selen in cink, vendar je pomembno, da se pred začetkom jemanja posvetujete s strokovnjakom.

Vlahiničeva je ob tem poudarila, da naj se dodatki uživajo preventivno in da naj se nikar ne čaka na bolezen. "Če boste čakali, da boste zboleli, boste delovali kurativno, takrat je poraba energije telesa večja, dlje časa potrebujete, da se pozdravite. Naredite nekaj, da zmanjšate možnost, da zbolite!"

