Jabolčni kis je že stoletja znan po svojih številnih koristih za zdravje, vendar se v zadnjih letih vedno bolj uveljavlja kot naravno prehransko dopolnilo, ki ga mnogi zaužijejo pred obrokom. Pitje jabolčnega kisa pred jedjo je postalo priljubljeno zaradi pozitivnih učinkov na prebavo, uravnavanje krvnega sladkorja in celo hujšanje.

Kako jabolčni kis pomaga našemu telesu?

Jabolčni kis je narejen iz fermentiranih jabolk, ki vsebujejo ocetno kislino, ki je glavna učinkovina, zaslužna za večino zdravstvenih koristi. Ocetna kislina pomaga znižati raven sladkorja v krvi, kar je še posebej koristno za ljudi, ki imajo sladkorno bolezen, ali tiste, ki se trudijo ohraniti stabilno raven energije skozi dan.

Če boste zaužili jabolčni kis pred obrokom, bo ta spodbudil proizvodnjo želodčne kisline, kar bo posledično izboljšalo vašo prebavo. Boljša prebava pomeni boljšo absorpcijo hranil iz hrane, kar podpira splošno zdravje in počutje. Poleg tega ocetna kislina zavira delovanje encimov, ki razgrajujejo škrob, kar preprečuje nenadne skoke sladkorja v krvi po obroku.

Živilo, ki ima ogromno pozitivnih učinkov na naše zdravje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kakšne so prednosti pitja jabolčnega kisa pred obrokom?

Boljša prebava

Pitje jabolčnega kisa pred obrokom pomaga spodbuditi proizvodnjo želodčne kisline, kar pripomore k učinkovitejši prebavi. To še posebej pomaga pri prebavi težjih in bolj mastnih obrokov, saj kis omogoča hitrejšo razgradnjo hrane.

Uravnava krvni sladkor

Študije so pokazale, da jabolčni kis lahko pomaga znižati raven sladkorja v krvi po obroku. To je izjemno pomembno za ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 ali za tiste, ki želijo zmanjšati tveganje za razvoj te bolezni.

Domač jaboljčni kis je najboljša izbira. Foto: Shutterstock

Spodbudi hujšanje

Jabolčni kis lahko pripomore k občutku sitosti, kar pomaga zmanjšati vnos kalorij. Prav tako naj bi vplival na hitrejše izgorevanje maščob, kar lahko spodbudi izgubo telesne teže.

Odličen za razstrupljanje telesa

Zaradi svojih lastnosti, ki spodbujajo prebavo in izboljšujejo delovanje jeter, jabolčni kis pomaga telesu, da se lažje znebi toksinov. Redno pitje jabolčnega kisa tako podpira naravne procese razstrupljanja.

Jabolka bodo poskrbela za mnoge izboljšave. Foto: Shutterstock

Pomembno je, da ga pravilno uživamo

Jabolčni kislina ima številne pozitivne lastnosti, a je pomembno, da jo uživamo pravilno. Najbolje je, da kis razredčimo v vodi, saj je ocetna kislina močna in lahko ob neposrednem uživanju poškoduje zobno sklenino ali povzroči draženje grla. Priporočljivo je, da zmešate od ene do dveh žlic jabolčnega kisa v velikem kozarcu vode in popijete pred obrokom. Če vam okus ne ustreza, lahko dodate žličko medu ali limoninega soka za boljši okus.

