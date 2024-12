Uživajte v praznikih brez prekomernih posledic za vaš prebavni sistem

Prazniki so čas, namenjen druženju in zabavi, pa tudi uživanju v jedi. Večdnevno čezmerno uživanje hrane in pijače pa neizogibno vodi v obremenitev prebavnega sistema in tudi v kopičenje prekomernih kilogramov.

Preobremenitev s hrano in pijačo lahko spravi prebavni sistem v neravnovesje in nekateri organi ne morejo optimalno opravljati svoje funkcije. Najpogostejše posledice pretiravanja s hrano so občutek teže v želodcu in napihnjenosti ter prebavne motnje, kot sta zgaga in zaprtje.

Kaj storiti, da zgaga in zaprtje ne pokvarita prazničnega vzdušja?

Praznični čas ni namenjen odrekanju in ne smemo imeti občutka krivde, če v hrani nekoliko pretiravamo.

Tukaj je nekaj preprostih nasvetov: Velikost porcij je izjemno pomembna. Nadzor velikosti porcij je lahko lažji z uporabo manjših krožnikov. Zmernost je ključnega pomena.

Jejte umirjeno in zavestno. Žvečite počasi in temeljito, saj lahko tako bolje prepoznate signale sitosti in boste pojedli manj, hrana pa se lažje prebavi. Nekaj globokih vdihov, preden začnete jesti, pomaga ohraniti pozornost na krožniku.

Zmanjšajte poskušanje jedi med samo pripravo. Okušanje hrane med kuhanjem je ključnega pomena, a majhen grižljaj je več kot dovolj. Kuhajte, ko ste siti.

Pijte zeliščne čaje. Poleg vode pijte tudi kamilični, metin ali ingverjev čaj, ki pomagajo pomiriti prebavni sistem.

Ne zmanjšujte vnosa vlaknin v prehrani. Vlaknine so bistvenega pomena za prebavni sistem. Uživajte živila, bogata z vlakninami, kot so zelenjava, sadje, stročnice, polnozrnata žita, oreščki in semena. Predlagamo, da v svoj praznični jedilnik vključite jedi, ki vsebujejo veliko vlaknin. Ena od takih jedi je lahko tudi okusna veganska pečenka, ki je odlična izbira za posebne priložnosti.

Recept lahko najdete TUKAJ.

Poskrbite za svojo prebavo na naraven način

Pri tem, da lahko telo izkoristi vse hranilne snovi iz hrane, je ključna prebava. Je proces, pri katerem se hrana razgradi v obliko, primerno za absorpcijo v telo. Če hrana ni dobro prebavljena, se pojavi občutek polnosti in napihnjenosti.

Naravna mineralna voda Donat nudi podporo prebavnemu sistemu, da lahko nemoteno opravlja svojo nalogo.

Zaradi svoje edinstvene mineralne sestave nudi podporo prebavnemu sistemu pri prebavljanju hrane ter pomaga pri težavah z zaprtjem in zgago.

Umiri zgago. Hidrogenkarbonati v obliki natrijevih, kalcijevih in magnezijevih soli delno nevtralizirajo želodčno kislino in tako blažijo zgago.

Odpravi zaprtje. Sulfati posrkajo vodo iz celic črevesne stene, zaradi česar se volumen vsebine črevesja poveča. Magnezij dodatno sprošča mišice prebavnega trakta ter tako sulfatom pomaga, da spodbudijo in pospešijo peristaltiko.

Podpira prebavo na naraven način. Zaradi vsebnosti kalcija je Donat tudi odličen dodatek k uravnoteženi prehrani, saj je kalcij pomembna sestavina prebavnih encimov, ki omogočajo razgradnjo hrane in s tem dobro absorpcijo vseh hranilnih snovi.

Za optimalno delovanje Donata je zelo pomembno upoštevati način pitja za posamezno težavo.

